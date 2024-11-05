05 ноября 2024, 11:36

Российские ноутбуки впервые обогнали по продажам американских конкурентов

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Российские ноутбуки впервые обогнали по продажам своих американских конкурентов. Об этом сообщил «Коммерсант».

По информации издания, отечественные гаджеты обогнали бренды Dell, HP и Apple и заняли 11,6% рынка, тогда как зарубежные конкуренты взяли только 10%.

В период с января по сентябрь в стране продали 2,58 миллиона ноутбуков на 163,3 миллиарда рублей. Этот показатель стал на 12% выше показателя того же периода прошлого года в денежном денежном эквиваленте, и на 6% - в количественном.

Источник газеты в «Марвел-Дистрибуции» отметил, доля российских ноутбуков на рынке достигла 11,6%. Хотя еще два года назад их количество составляло всего 4%.

По мнению авторов материала, российские производители добились успеха не только из-за ухода западных конкурентов, но и из-за возросшей активности в рекламе. Серьезный рост показали Fplus, Digma, Aquarius и Kraftway. При этом до 72% на рынке продолжают занимать китайские и тайваньские марки - Asus, Lenovo, MSI и другие.

Рубль Гаджеты Apple
05 ноября 2024, 10:04
Центробанку поручили урегулировать вопрос работы с ИИ
РИА «Новости»
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Совет безопасности РФ поручил Центральному банку отрегулировать вопрос использования искусственного интеллекта в общественных отношениях. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, такое поручение регулятору дали во время заседания Совбеза в октябре. Вместе с Центробанком этим вопросом займутся сотрудники ФСБ.

Чиновникам рекомендовали обратить внимание на вероятное манипулирование финансовым рынком, а также подумать о безопасности операций и данных клиентов. Проработать вопрос необходимо до лета 2025 года, добавил собеседник Baza.

Ранее стало известно, что мошенники стали звонить россиянам и просить у них деньги под видом умерших родственников, используя искусственный интеллект для подделки голоса близких.

Искусственный интеллект Центробанк Совет безопасности РФ
04 ноября 2024, 10:41
Мелкие монеты могут исчезнуть в России
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В России необходимо отказаться от чеканки мелких монет, поскольку они не пользуются спросом среди населения. Такое предложение в беседе с РИА «Новости» высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

При этом парламентарий назвал важным оставить в обороте один рубль.

«На производстве денег лучше экономить. У населения мелочь особо не пользуется спросом. Вижу, что когда людям дают сдачу мелочью, они ее даже не берут. Поэтому необходимо подумать, нужно вообще производить то, что людям не требуется», - заявил он.

Депутат отметил, что рубль является национальной валютой, поэтому эта монета должна оставаться в обороте.

«Центральный банк контролирует ситуацию. Никаких реформ, девальваций и изменений не предвидится. Регулятор обеспечивает стабильность нацвалюты за счет жесткой денежно-кредитной политики», - добавил Аксаков.

Ранее депутат предложил поместить на купюры портреты политиков , однако эту идею не оценили.

Рубль Госдума РФ Депутаты Россия Деньги
02 ноября 2024, 09:52
Максимальный размер больничного в России вырастет до 207,6 тысячи рублей в месяц
Freepik
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В России в 2026 году максимальный размер больничного составит 207,6 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Минтруда.

Выплата в день в таком случае достигнет 6,8 тысячи рублей. Сейчас россияне за один день пропуска работы по болезни получают четыре тысячи рублей. Рост пособий по временной нетрудоспособности вызвало увеличение зарплат.

Размеры выплат на больничном определяются с учетом лимита страховых сумм для сотрудника с начала года. Максимум устанавливают исходя из размера средней зарплаты работника. Показатель индексируется ежегодно, он растет согласно темпам увеличения средний зарплаты.

В Госдуме ранее рекомендовали работодателям не отпускать простуженных сотрудников без больничного. Это влияет не только на рабочий процесс, но и на здоровье людей.

Выплаты в России Больничный
31 октября 2024, 18:29
Советник главы Центробанка объявила об отставке
РИА «Новости»
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Советник и бывший первый заместитель главы Центробанка Ксения Юдаева покинет пост из-за перехода на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Именно она помогла внедрить механизм таргетирования инфляции. Вместе с ней мы проходили через череду кризисов. И каждый раз ее знания, умение видеть картину целиком, острота реакции помогали формулировать точный ответ на эти вызовы», - заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она пожелала своей теперь уже бывшей советнице успехов во всех начинаниях.

По данным РБК , Юдаеву выдвинули на пост исполнительного директора от России в Международный валютный фонд. Если ее изберут, то уже с 1 ноября она вступит в должность.

Отставки Россия Центробанк

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