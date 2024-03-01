01 марта 2024, 11:05

Российские миллиардеры стали еще богаче с начала 2024 года

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Состояние богатейших российских бизнесменов выросло на 11,084 миллиарда долларов с начала 2024 года. Такие данные привело агентство Bloomberg в своем Billionaires Index, рассчитанном на основе стоимости акций компаний.

В рейтинге указали, что с января сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал 3,86 миллиарда долларов. Состояние бизнесмена увеличилось до 22,7 миллиарда.

Богаче стал и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Он стал богаче на 2,08 миллиарда долларов, а его состояние достигло 23 миллиардов.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал с начала 2024 года 1,49 миллиарда долларов. Состояние предпринимателя выросло до 25,4 миллиарда.

Самые крупные убытки понес акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко. Его состояние снизилось на один миллиард долларов - до 13,2 миллиарда.

Ранее двое бизнесменов , входивших в список Forbes, отказались от российского гражданства. Этими предпринимателями стали основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев. Теперь у обоих осталось только киприотское гражданство.

Россия Бизнес Деньги Экономика
01 марта 2024, 10:35
Жительница Челябинска попала в рейтинг богатейших женщин России
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Челябинска Елена Соболева вошла в рейтинг самых богатых женщин России в 2024 году. Об этом сообщил журнал Forbes Woman.

Соболевой 57 лет, у нее двое детей. Она является женой основателя сети «Красное & Белое» Сергея Студенникова. При этом издание определяет предпринимателя как самостоятельного инвестора. Ее состояние оценили в 250 миллионов долларов.

Во владеющей «Красное & Белое» и «Бристолем» компании «Меркурий Ритейл» Соболевой принадлежит доля 4%, которая приносит ей солидные дивиденты. Кроме того, у женщины есть собственная сеть магазинов «Дом кафеля».

На первом месте в рейтинге с доходом 7,2 миллиарда долларов по-прежнему идет генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Ранее Forbes опубликовал имена самых богатых наследников отечественных бизнесменов по итогам 2023 года.

Рейтинги Женщины Россия Forbes
29 февраля 2024, 17:06
Минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 35 тысяч рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию рассказал о социальных гарантиях для россиян. К 2035 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен увеличиться почти вдвое — до 35 тысяч рублей.

«Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в полтора раза - с 12 до 19 тысяч рублей в месяц», - напомнил глава государства.

На 1 января 2024 года МРОТ составил 19 242 рубля, что на 18,5% больше показателя минувшего года. По данным Минтруда, затраты на повышение фонда оплаты труда с учетом МРОРТ в бюджетном и частном секторе в текущем году составили более 193 миллиарда рублей. Основная финансовая нагрузка легла на региональный бюджет.

Путин также призвал власти сосредоточиться на борьбе с бедностью. Он подчеркнул, что сейчас к этой категории относятся 7% россиян, а среди многодетных семей - 30%.

Выплаты в России Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2023
29 февраля 2024, 14:09
Регионам России спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на необходимость снизить долговую нагрузку субъектов России. Для этого регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам.

«Считаю необходимым списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам», - сказал он.

Глава государства отметил, что, по имеющимся оценкам, мера позволит субъектам России ежегодно экономить около 200 миллиардов рублей. Путин уточнил, что имеет в виду временной промежуток с 2025 по 2028 год.

С 2025-го, добавил президент, Россия начнет наращивать портфель инфраструктурных кредитов для субъектов не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно.

Он также призвал смягчить налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса и дать право некрупным предпринимателям раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода.

Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе.

Россия Кредиты Бизнес Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 10:36
Белоусов указал на эффективность мер по обязательной продаже валютной выручки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Меры по обязательной продаже валютной выручки показали свою эффективность. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Его процитировало РИА «Новости».

Белоусов провел встречу с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей и другого бизнеса. Они обсудили процесс реализации механизма продажи валютной выручки.

«Наша задача - обеспечить фондирование импорта. Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность», - подчеркнул первый вице-премьер.

Во время совещания представители бизнеса поделились своим опытом применения мер. Белоусов подчеркнул, что все озвученный на встрече вопросы правительство возьмет в проработку.

В начале февраля Минфин сообщил, что вернется к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу. До 6 марта на эти цели министерство будет выделять 3,7 миллиарда рублей в день.

Бизнес Правительство РФ

Новости по теме