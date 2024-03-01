Российские миллиардеры стали еще богаче с начала 2024 года

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В рейтинге указали, что с января сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал 3,86 миллиарда долларов. Состояние бизнесмена увеличилось до 22,7 миллиарда.

Богаче стал и основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Он стал богаче на 2,08 миллиарда долларов, а его состояние достигло 23 миллиардов.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал с начала 2024 года 1,49 миллиарда долларов. Состояние предпринимателя выросло до 25,4 миллиарда.

Самые крупные убытки понес акционер производителя природного газа «Новатэк» Геннадий Тимченко. Его состояние снизилось на один миллиард долларов - до 13,2 миллиарда.

Ранее двое бизнесменов , входивших в список Forbes, отказались от российского гражданства. Этими предпринимателями стали основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев. Теперь у обоих осталось только киприотское гражданство.