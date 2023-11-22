Российские магазины пополнят 23 зарубежных бренда одежды, обуви, электроники и товаров для дома

Больше трети, 35%, из 23 готовящихся выйти на российский рынок зарубежных брендов - иранские. На втором месте Китай - 13%. Еще по 9% придется на Белоруссию, Казахстан, Южную Корею, Турцию и ОАЭ. Из них 74% брендов представят одежду и обувь. Остальные привезут товары для дома, электронику, книги и сувениры.

«Будет хорошо, если реально откроется хотя бы половина из заявленных к выходу 23 брендов. <…> Большинство турецких брендов , вышедших на российский рынок в прошлом году, не только не продолжили свое развитие в стране, но и уже закрылись», - заявила региональный директор по торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Среди тех, что уже начали бизнес в России, большинство из Турции - 58%. На втором месте производители Белоруссии, на третьем - Эстонии. На них пришлись 16% и 8% экспортеров. В 63% случаев компании выпускали одежду и обувь.

Зарубежные производители ушли из России весной 2022 года, но некоторые вернулись под новыми названиями. Например, в апреле 2023 года в Москве открылся первый Maag - бывшая Zara.