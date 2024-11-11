Российские компании предпочли депозиты инвестициям
В условиях повышения ставок российские компании предпочитают хранить деньги на депозитах, вместо того чтобы инвестировать их. Эта тенденция беспокоит профильные ведомства, сообщил РБК. Одним из возможных решений, по данным издания, станет усиление контроля за деятельностью банков в этой сфере.
«Проблема, что деньги ушли на депозиты вместо инвестиций, действительно есть», - отметил источник РБК.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что действительно идет обсуждение мер, направленных на стимулирование перехода средств с депозитов компаний в инвестиционные проекты.
«Мы думаем, как сделать так, чтобы им [компаниям] выгодно было не на депозитах хранить деньги, а вкладывать в экономику», - сказал он.
Независимый финансовый эксперт Андрей Бархота отметил, что сейчас процентные ставки по депозитам составляют 20–23% годовых, в то время как доходность предприятий редко превышает 15%. Это делает инвестиции менее привлекательными.
Такая значительная разница не позволяет полностью компенсировать потери, но можно сделать депозиты менее выгодными. Например, ужесточить регулирование для банков, что заставит их снижать ставки.
В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых и предупредил о вероятном новом повышении. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что благодаря этому пиковая инфляция начала снижаться по сравнению с летом.
Центральный банк России принимает решение о повышении ключевой ставки, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в стране. По прогнозам экспертов, если ее поднимут до 30% может спровоцировать экономический шок.