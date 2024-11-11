11 ноября 2024, 09:28

Российские компании предпочли депозиты инвестициям

РИА «Новости»
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В условиях повышения ставок российские компании предпочитают хранить деньги на депозитах, вместо того чтобы инвестировать их. Эта тенденция беспокоит профильные ведомства, сообщил РБК. Одним из возможных решений, по данным издания, станет усиление контроля за деятельностью банков в этой сфере.

«Проблема, что деньги ушли на депозиты вместо инвестиций, действительно есть», - отметил источник РБК.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что действительно идет обсуждение мер, направленных на стимулирование перехода средств с депозитов компаний в инвестиционные проекты.

«Мы думаем, как сделать так, чтобы им [компаниям] выгодно было не на депозитах хранить деньги, а вкладывать в экономику», - сказал он.

Независимый финансовый эксперт Андрей Бархота отметил, что сейчас процентные ставки по депозитам составляют 20–23% годовых, в то время как доходность предприятий редко превышает 15%. Это делает инвестиции менее привлекательными.

Такая значительная разница не позволяет полностью компенсировать потери, но можно сделать депозиты менее выгодными. Например, ужесточить регулирование для банков, что заставит их снижать ставки.

В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21% годовых и предупредил о вероятном новом повышении. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что благодаря этому пиковая инфляция начала снижаться по сравнению с летом.

Центральный банк России принимает решение о повышении ключевой ставки, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в стране. По прогнозам экспертов, если ее поднимут до 30% может спровоцировать экономический шок.

Инвестиции Банки Деньги Экономика
09 ноября 2024, 15:03
Сбежавшему из России экс-сценаристу «Вечернего Урганта» заблокировали счета
Freepik
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ФНС заблокировала счета сбежавшего из России стендап-комика, бывшего сценариста программы «Вечерний Ургант» Гарика Оганисяна. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Оганисян уехал в Армению в 2022 году, оставив в России ИП, связанный с организацией мероприятий. Налоговая отправила в банки решения приостановить операции по счетам.

Кроме того, комик стал фигурантом дела об оправдании терроризма после того, как вместе с коллегой Александром Долгополовым высмеял гибель Владлена Татарского.

Ранее еще одного стендап-комика, Дмитрия Гаврилова, оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии во время концерта в Тбилиси. Юморист позже извинился, заявив, что не хотел никого обидеть своим выступлением.

Налоги Россия
07 ноября 2024, 18:21
В РСПП объяснили причину задержки инвестпроектов
РИА «Новости»
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Многие российские компании решили отложить запуск инвестиционных проектов до 2025 года в условиях высокой ключевой ставки Центробанка. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, его процитировало РИА «Новости».

По его словам, более половины членов РСПП планируют реализовать инвестпроекты, связанные с технологическим суверенитетом и производством инновационной продукции, в ближайшие три года.

Шохин связал такую тенденцию с тем, что ЦБ пообещал во второй половине следующего года начать снижение ключевой ставки.

Глава РСПП добавил, что все больше предприятий в России указывают на снижение доступности финансирования из различных источников для своих инвестиционных программ.

Также Шохов раскритиковал идущий процесс ренационализации , назвав привлечение новых акционеров в современных условиях стремной вещью.

Россия Бизнес Центробанк Промышленность
07 ноября 2024, 16:44
Последствия национализации челябинских заводов сочли «стремными»
РИА «Новости»
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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на Русском экономическом форуме в Челябинске раскритиковал идущий сейчас процесс ренационализации. Его процитировало местное издание 74.ru.

Шохин назвал привлечение новых акционеров в нынешних условиях стремной вещью.

«Потому что зайдете вы в какую-нибудь компанию, а выяснится, что она неправильно приватизирована была в 1990 годы. И ваши инвестиции, как говорится, пойдут по ветру», - объяснил Шохин.

Он добавил, что такими темпами скоро может сложиться ситуация, при которой ни один предприниматель не решится идти на государственную службу, опасаясь потерять капиталы.

В мае государству отошли активы акционерного общества «Макфа» и связанных с ним предприятий. При этом отец основателя компании и бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича обратился в СК с просьбой проверить законность решения.

Челябинская область Бизнес Промышленность
07 ноября 2024, 12:35
Спрос на строящееся жилье в России обрушился после отмены льготной ипотеки
Pxhere
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В России с июля резко снизился спрос на строящееся жилье. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.

В целом спрос на ипотеку снизился на 53% за три месяца. Но заметнее всего сократилось количество жилищных кредитов на покупку строящегося жилья под договоры долевого участия. В сентябре таких ипотек оформили на 67% меньше, чем в июне. Больше всего спрос на них упал в Туве. Там показатель снизился на 84%. Также интерес к жилищным кредитам на строящееся жилье стал ниже в Рязанской и Пензенской областях. При этом меньше всего потери были в Дагестане, Архангельской области и Забайкальском крае.

Не так резко упал спрос на ипотеку на готовое жилье. В целом по стране, не учитывая Москву и Санкт-Петербург, количество таких ипотечных сделок в сентябре сократилось на 40% по сравнению с июнем 2024 года. Гусева отметила, что власти могу разработать новые ипотечные госпрограммы для отдельных регионов.

Россия Ипотека Льготная ипотека

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