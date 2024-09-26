Российские банки заморозили 30 тысяч подозрительных счетов за день

Он напомнил, что в июле вступили в силу поправки в федеральное законодательство. Теперь банки должны возвращать украденные мошенниками деньги в случае, если допустили их перевод на счета из специальной базы Центробанка.

«На момент вступления в силу закона наши финансовые организации по нашей информации, которую нам направили, одномоментно отключили порядка 30 тысяч реквизитов 25 июля этого года», - сказал Уваров.

По его словам, каждый день банки «охлаждают» около 20 тысяч подозрительных переводов. Уваров сообщил, что кредитные организации передают Центробанку реквизиты заподозренных в связи с мошенничеством счетов.

Телефонные мошенники используют разные методы кражи денег, но самым популярным в России стал сценарий с обновлением приложения банка. Вице-президент ВТБ Никита Чугунов сообщил, что в сентябре количество жалоб на такие схемы увеличилось в шесть раз.