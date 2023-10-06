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Российские банки сократили выдачи потребительских кредитов. По сравнению с августом кредитование в количественном выражении упало на 10%, а в денежном - на 22%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на статистику аналитической компании Frank RG.

Аналитики также зафиксировали в сентябре резкое уменьшение средней суммы кредита наличными: на 14% до 196,1 тысячи рублей. По информации издания, причиной сокращения кредитования могли быть повышение ключевой ставки Центробанка и сезонные факторы.

По словам директора рейтингового агентства НКР Михаила Доронкина, в августе россияне увеличивают свои расходы из-за отпусков и подготовки к школе. Свою роль сыграли также сообщения о повышении ключевой ставки ЦБ - заемщики старались совершить покупки по старым ценам и ставкам.

В то же время число ипотечных кредитов выросло: с января по сентябрь российские банки выдали на 61,3% больше кредитов, чем за тот же период 2022 года. В сентябре рост ипотечных кредитов составил 9,7%, продемонстрировав абсолютный максимум в 233,7 тысячи штук.

Ранее опрос микрофинансовой компании «Займер» показал, что более 50% россиян брали в 2023 году кредит на летний отпуск. Согласно исследованию, 24% респондентов откладывали на отдых от 30 до 50 тысяч рублей.