Российские банки спишут кредиты пострадавшим от обстрелов ВСУ
Совкомбанк и Хоум Банк аннулируют все задолженности по кредитам для клиентов, пострадавших или погибших в результате обстрелов в приграничных регионах России. Об этом сообщили «Известия».
По данным издания, данная мера также распространится на ближайших родственников погибших и раненых. Речь идет о родителях, супругах и детях, проживавших совместно с заемщиком.
Уточняется, что списывание долгов будут производить на основании официальных списков или предоставленных документов, подтверждающих факт причинения вреда в ходе обстрелов.
Заявления на аннулирование кредитной задолженности можно подать до конца апреля 2024 года.
Центральный банк России также рекомендовал банкам списать долги погибших в Crocus City Hall.
Сбербанк уже начал решать вопросы с кредитами погибших и пострадавших в результате теракта.