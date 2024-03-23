23 марта 2024, 23:04

Российские банки решили списать кредиты погибших и пострадавших в Crocus City Hall

РИА «Новости»
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Сбербанк решит вопросы с кредитами погибших и пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, Об этом сообщила пресс-служба организации. К акции присоединились и ряд других российских банков.

«У Сбербанка есть действующая программа поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях. В настоящее время банком уже проводится анализ информации по кредитам погибших и пострадавших в результате теракта 22 марта 2024 года. Кредиты будут урегулированы», - указали в сообщении.

Эту инициативу также поддержали Совкомбанк, Московский кредитный банк, Хоум банк, «Тинькофф», Альфа-банк и банк «ДОМ.РФ». В ВТБ сообщили, что кредитная организация также готова рассматривать все обращения клиентов, пострадавших в теракте.

По последним данным, жертвами теракта в Crocus City Hall 22 марта стали 133 человека. Спасатели продолжают разбирать завалы в концертном зале, где произошла стрельба и вспыхнул пожар.

По данным ФСБ, злоумышленники тщательно спланировали теракт. После случившегося они попытались скрыться на машине, двигаясь в сторону границы с Украиной. В общей сложности правоохранители задержали 11 человек.

Сбербанк Кредиты Стрельба в Crocus City Hall
22 марта 2024, 17:35
Набиуллину обеспокоил отъем акций частных инвесторов
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Банк России беспокоят случаи изъятия у инвесторов акций, приобретенных на бирже. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина пообещала подготовить для них защиту на законодательном уровне, сообщил РБК.

«Нас эта ситуация беспокоит, будем смотреть, что мы еще можем здесь сделать, прежде всего с точки зрения законодательной, что сможем предложить», - сказала она.

Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры об изъятии в пользу государства акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод». Разбирательство длилось с августа 2022 года. В результате 89,4% акций перешли в собственность Росатома.

Ранее Набиуллина рассказала, что Центробанк поддержит адресные ипотечные программы. Также глава ЦБ допустила падение ключевой ставки во второй половине года, но только при условии устойчивого снижения инфляции. Пока ее сохранили на уровне 16% годовых.

Пермский край Банки Суд Россия Заводы Центробанк
22 марта 2024, 16:06
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки при одном условии
РИА «Новости»
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине года, но только при условии устойчивого снижения инфляции. Об этом она заявила на заседании Совета директоров Банка России.

«Динамика инфляции и баланс рисков для ее прогноза - это ключевые факторы для выбора дальнейшей траектории ключевой ставки, включая момент возможного перехода к снижению ставки», - передали в пресс-службе ЦБ.

Пока Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. С прошлого года регулятор начал повышать ее для борьбы с инфляцией. Пока кредитная активность россиян замедляется, но неравномерно. Норма сбережений остается высокой.

При этом большинство россиян не знают, что такое ключевая ставка. Как показал опрос аналитического центра НАФИ, сообщало РИА «Новости» , 60% респондентов не смогли объяснить, что это такое и какую роль играют ее изменения.

Банки Россия Центробанк Инфляция
22 марта 2024, 13:54
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%
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Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Об этом сообщили на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», - отметили в ЦБ.

С прошлого года Банк России начал повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией. В декабре показатель достиг 16%, в феврале 2024 года регулятор сохранил ставку на текущем уровне.

Опрошенные РИА «Новости» аналитики ожидали, что ЦБ также оставит ключевую ставку на уровне 16% годовых, в том числе из-за необходимости оценить уже принятые меры по денежно-кредитной политике.

По данным Центробанка, средний рост цен за декабрь–январь снизился до 6,6%. Это почти в два раза ниже по сравнению с осенними месяцами, когда стоимость товаров и услуг взлетела на 11,5%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что ужесточение кредитно-денежной политики показало эффект.

Банки Россия Центробанк Инфляция
22 марта 2024, 09:32
Связанный с Qiwi «Банк Стрела» лишился лицензии
РИА «Новости»
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«Банк Стрела» больше не сможет осуществлять банковские операции. Он лишился лицензии за нарушение российского законодательства, сообщил Центробанк.

«Банк России <…> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества „Банк Стрела“ <…>. По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации», - сообщила пресс-служба регулятора.

Владельцев кредитной организации обвинили в неоднократном за последние 12 месяцев нарушении федеральных законов и нормативных актов, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. «Банк Стрела» специализировался на переводах между Qiwi банком и другими участниками рынка, например, от физлиц в онлайн-казино, криптообменники и букмекерские конторы.

В банке назначили временную администрацию. Он участвовал в программе страхования вкладов, и клиенты смогут вернуть до 1,4 миллиона рублей.

В феврале лицензию отозвали у Qiwi банка и закрыли все его офисы. Вслед за этим остановили работу платежной системы Contact.

Банки Кредиты Центробанк

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