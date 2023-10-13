Российские активы в других странах оставят замороженными, несмотря на призывы изъять - G7
Министры финансов стран G7 постановили, что замороженные в их странах активы России на сумму около 280 миллиардов долларов оставят замороженными до выплаты компенсаций Украине. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.
В Марракеше прошла встреча министров финансов, управляющих центральных банков стран «Большой семерки», глав Международного валютного фонда и других финансовых организаций. По итогам обсуждений они выпустили общее заявление, в котором пообещали продолжать поддержку киевского режима. Министры призвали остановить спецоперацию, прекратить удары по украинской инфраструктуре и возобновить зерновую сделку. Они объявили, что продолжат вводить против России экономические санкции, чтобы подорвать ее возможности вести кампанию.
«В соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», - заявили участники мероприятия.
По подсчетам специалистов, в странах «Большой семерки» заморозили активы стоимостью 280 миллиардов долларов.
На фоне сокращающейся поддержки Украины со стороны Европы американские политики усилили попытки изъять российские активы и использовать на нужды Украины. Они насчитали заблокированными около 300 миллиардов долларов, из которых только пять миллиардов - на территории США.