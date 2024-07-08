08 июля 2024, 11:22

Российская «дочка» American Express подала заявление о ликвидации

Global Look Press
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Российская дочерняя компания платежной системы American Express — кредитная организация «Америкэн Экспресс Банк» — подала заявление о ликвидации. Решение появилось в базе данных СПАРК.

«Есть сведения о начале процедуры ликвидации компании. Заявление по форме Р15016 04.07.2024», - говорится в карточке компании.

За 2023 год, по данным РБК , чистый убыток организации составил 90 миллионов 65 тысяч рублей. Компания приостановила оказание услуг в России и Белоруссии в марте 2022 года из-за событий на Украине.

В конце мая суд признал банкротом бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и открыл процедуру реализации его имущества.

В начале мая датская компания Maersk приостановила ликвидацию своего бизнеса в России.

В апреле Арбитражный суд Москвы ликвидировал QIWI Банк, который ранее лишился лицензии.

Банки
06 июля 2024, 17:25
Россия и Иран завершили объединение платежных систем «Мир» и Shetab
РИА «Новости»
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В конце лета в России могут запустить иранскую платежную систему. А у россиян в скором времени появится возможность расплачиваться картами в Иране, сообщил глава Центробанка республики Мохаммад Реза Форзин на профильной пресс-конференции.

Стороны официально завершили переговоры о внедрении систем карты «Мир» в уже существующую экосистему иранского Shetab. Переговоры о долгосрочном сотрудничестве представители двух стран вели с 2022 года. Россия обратилась к иранским коллегам с предложением интегрировать существующие площадки для удобства торговли.

«Проект вступил в операционную фазу», - подчеркнул Форзин, акцентировав внимание на том, что всех договоренностей удалось достичь, они удовлетворяют интересы обеих стран.

Отдельно официальные представители государств выступили с предложением создать необходимые условия , при которых российский рубль будет востребован в Иране. Схожие процессы в России планируют запустить и для иранского риала: подразумевается, что мера облегчит двустороннее торговое сотрудничество и положительно скажется на состоянии экономики двух стран.

Ожидается, что сам процесс интеграции пройдет в три этапа. Первый из них затронет скорое внедрение израильских банковских карт в российский рынок, а граждане Ирана смогут снимать рубли в российских банкоматах.

Второй этап будет предполагать подключение системы в интересах российских граждан в Иране. Третьим шагом станет успешное использование карточек, привязанных к платежной системе Shetab, в российских магазинах.

Израиль Дипломатия Рубль Россия Центробанк
06 июля 2024, 11:31
США после перерыва закупили в России рекордное количество обогащенного урана
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США возобновили импорт обогащенного урана из России. В мае они потратили 209,5 миллиона долларов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные американской статслужбы.

Закупки приостанавливали в апреле, но в конце весны восстановили сотрудничество. В мае Россия поставила США 91,1 тонны обогащенного урана стоимостью 209,5 миллиона долларов. Это максимальная сумма за год.

Последний крупный транш провели в марте 2023 года, когда американцы приобрели сырье на 245,9 миллиона долларов.

Обогащенный уран использовали в производстве топлива для ядерных реакторов. США закупали это сырье в России, Казахстане и Узбекистане, поэтому в 2022 году представители энергетической отрасли призвали Белый дом не вводить санкции в этом направлении.

Весной 2024 года завод в Огайо впервые произвел 90 килограммов собственного обогащенного урана.

США Экспорт Торговля Россия Деньги Экономика
05 июля 2024, 19:12
В Германии задержали злоумышленников, вымогавших деньги у семьи Шумахера
Global Look Press
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В Германии задержали четырех человек, вымогавших у семьи семикратного чемпиона мира в классе «Формула-1» Михаэля Шумахера 15 миллионов евро. Об этом сообщило издание Bild.

Вымогатели пытались шантажировать семью прославленного автогонщика приватными фотографиями. По данным следствия, один из задержанных работал в службе безопасности бывшего пилота и занимался оцифровкой частных фото его семьи.

Шумахер получил тяжелую травму головы в конце 2013 года, катаясь с семьей на горных лыжах на французском курорте Мерибель, и 250 дней провел в медицинской коме. С тех пор о его состоянии практически ничего не известно, его семья не дает комментариев и допускает к нему лишь очень ограниченный круг людей.

В конце прошлого года младший брат Шумахера Ральф , тоже автогонщик, рассказал, что скучает по нему и что теперь «все не так, как раньше». Он отметил, что брат вряд ли полностью восстановится от полученной травмы.

Германия Формула 1
05 июля 2024, 10:20
Индийская армия получила 35 тысяч автоматов АК-203 совместного производства
РИА «Новости»
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Российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited передало министерству обороны Индии 35 тысяч автоматов Калашникова АК-203. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«„Ростех“ производит широкую линейку вооружения, которое подтвердило свою эффективность в реальных боевых условиях, в том числе новейшее стрелковое оружие. Сегодня Индия - первый иностранный заказчик, который начал выпускать у себя „двухсотую“ серию автоматов Калашникова», - отметил гендиректор корпорации Сергей Чемезов.

По его словам, в проект заложили полную локализацию производства, что дает России конкурентное преимущество как поставщику оборонных решений. Производство осуществляется в индийском штате Уттар-Прадеш с соблюдением эксклюзивных российских технологий на сертифицированном оборудовании.

Автомат Калашникова АК-203 - версия АК-200 с калибром 7,62×39 мм вместо 5,45×39. Вместе с тем модификация сохраняет простоту и надежность, характерную для всей линейки.

«Российско-индийское совместное предприятие - яркий пример плодотворного сотрудничества наших стран в оборонной сфере», - заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Сегодня две страны продолжают реализацию проектов по направлению военно-технического сотрудничества. В основе текущих и перспективных программ - максимальная нацеленность сторон на технологическое взаимодействие.

Индия Ростех Россия Оружие Армия

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