Россияне задолжали микрокредитным организациям рекордные 350 млрд рублей

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Число клиентов МФО достигло 19,9 миллионов человек, а объем займов увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом.

По мнению экспертов объединения участников микрофинансового рынка СРО «МиР», увеличение количества займов является попыткой россиян сохранить привычный образ жизни на фоне инфляции. В качестве еще одной причины они указали ужесточение требований банков к заемщикам.

Опрос, проведенный СРО «МиР» в октябре показал, что почти 13% россиян занимают деньги у микрофинансовых организаций, несмотря на уже имеющиеся кредиты в банке.

Ранее экономист Николай Кульбака предсказал увеличение закредитованности среди жителей России. По его словам, такая ситуация складывается из-за низких доходов и высокой финансовой неграмотности.