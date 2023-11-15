Россияне задолжали микрокредитным организациям рекордные 350 млрд рублей
Совокупная задолженность россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) по итогам третьего квартала 2023 года составила почти 348,1 миллиарда рублей. Об этом сообщило издание «Известия».
Число клиентов МФО достигло 19,9 миллионов человек, а объем займов увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом.
По мнению экспертов объединения участников микрофинансового рынка СРО «МиР», увеличение количества займов является попыткой россиян сохранить привычный образ жизни на фоне инфляции. В качестве еще одной причины они указали ужесточение требований банков к заемщикам.
Опрос, проведенный СРО «МиР» в октябре показал, что почти 13% россиян занимают деньги у микрофинансовых организаций, несмотря на уже имеющиеся кредиты в банке.
Ранее экономист Николай Кульбака предсказал увеличение закредитованности среди жителей России. По его словам, такая ситуация складывается из-за низких доходов и высокой финансовой неграмотности.