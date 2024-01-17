Россияне установили рекорд по покупке валюты в декабре 2023 года

Нетто-покупки валюты (покупки минус продажи) гражданами России в декабре прошлого года достигли объема 179 миллиардов рублей. Это самый высокий показатель среди других месяцев 2023-го. Цифра также превысила итоги декабря 2022-го, когда россияне пробрели валюты на 154,3 миллиарда рублей.

Почти весь объем покупок иностранных денег в последний месяц 2023 года пришелся на американские доллары и евро, сообщил RT.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот, то есть с мгновенным расчетами, остались системно значимые кредитные организации - основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. За декабрь 2023-го их нетто-продажи валюты на Московской бирже достигли объема 588,2 миллиарда рублей, указали в ЦБ.

В ходе торгов на Мосбирже 15 января курс рубля обновил полугодовой максимум. Минимальный курс доллара опустился до уровня 87,60 рубля, а евро - до 95,55 рубля. Эти показатели оказались самыми низкими с 30 июня 2023 года.