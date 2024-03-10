Россияне установили рекорд десятилетия по снятию денег с карт

«Наибольший объем наличных был снят с карт в четвертом квартале 2023 года - 9,2 триллиона рублей», - написали авторы материала.

Денежные переводы по картам в прошлом году увеличились лишь на 8% - до 79,3 триллиона рублей. Раньше эти показатели росли от 23% до 77%. Объем операций по картам физлиц достиг почти 167 триллионов рублей в 2013-м.

Россияне стали чаще оплачивать банковскими картами товары и услуги, отметили в издании. Рост составил 16%, а общая сумма достигла 54,4 триллиона рублей.

В России появился новый вид валюты - цифровой рубль. Прототип платформы для него создали еще в 2021 году, позже президент Владимир Путин подписал закон о внедрении этого вида электронных денег. Однако Центробанк пока не собирается вводить цифровой рубль в обиход, потому что нужно дополнительно поработать над защитой электронных кошельков. В отличие от криптовалюты, «цифру» эмитирует исключительно Банк России - его обеспечили золотовалютными резервами и привязали к стоимости национальной валюты.