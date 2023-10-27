Россияне стали проявлять больше интереса к депозитам
Жителей России стали чаще интересовать депозиты, при этом темпы кредитования замедлились. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Рост ставок позволяет компенсировать издержки от инфляции, поэтому интерес граждан к депозитам вырос», - отметила председатель ЦБ.
По словам Набиуллиной, на кредитном рынке наблюдается разная скорость подстройки в разных сегментах. Оперативные данные продемонстрировали признаки снижения темпов роста необеспеченного потребительского кредитования, обратила внимание глава Банка России.
Председатель Центробанка добавила, что ипотека продолжает расти высокими темпами. Однако это объясняется действием льготных программ, на которых не отражается ключевая ставка, подытожила Набиуллина.
Ранее ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 15%. В пресс-службе регулятора указали на усиление текущего инфляционного давления. Решение о повышении ключевой ставки на два пункта привело к резкому снижению курсов доллара и евро на Московской бирже.