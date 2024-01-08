Россияне смогут получать дополнительно до 36 тысяч рублей на пенсию

ПДС - это добровольный сберегательный счет. Программа предполагает заключение договора с негосударственным пенсионным фондом. После этого гражданин самостоятельно делает взносы на свой счет.

При этом в первые три года государство будет софинансировать эти вложения на сумму до 36 тысяч рублей в год.

Сумма софинансирования зависит от взносов человека и размера его заработной платы. При окладе до 80 тысяч рублей софинансирование будет рассчитываться в соотношении один к одному. То есть, чтобы получить максимальную дотацию в 36 тысяч рублей, надо за год внести на вклад такую же сумму. При более высоких заплатах условия софинансирования будут ухудшаться.

Ранее сообщалось, что программу формирования долгосрочных накоплений запустят с 1 января 2024 года.