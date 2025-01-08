08 января 2025, 08:25

Россияне продолжили увеличивать свою финансовую «подушку безопасности» в 2025 году

РИА «Новости»
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Большинство россиян (77%) намерены продолжить увеличивать свои финансовые накопления в 2025 году. Об этом стало известно из исследования «Почта Банка», которое есть в распоряжении РИА «Новости».

В исследовании, которое проводилось банком, приняли участие примерно три тысячи клиентов.

«77% россиян продолжат формировать финансовую „подушку безопасности“ в 2025 году. При этом 23% будут рассчитывать только на текущие средства», - сообщили аналитики.

Половина респондентов, которые размышляют о создании сбережений, планируют откладывать ежемесячно от 5 до 10% своего среднего дохода. Еще 24% опрошенных сообщили, что готовы выделить на эти цели от 10 до 15% своего дохода.

При этом 18% участников опроса планируют откладывать от 30 до 50% своего заработка на личные накопления. И только 8% респондентов готовы откладывать более 50% своего ежемесячного дохода на создание финансовой «подушки безопасности».

«По оценке экспертов „Почта банка“, это связано со стремлением россиян сфокусироваться на увеличении личного капитала. Тем более текущие условия рынка позволяют получать высокую доходность», - пояснили в исследовании.

В ходе опроса, посвященного способам накопления, 11% респондентов заявили о своей готовности воспользоваться преимуществами программы долгосрочных сбережений. При этом 25% опрошенных все еще изучают возможности этого финансового инструмента.

Еще 44,5% респондентов планируют использовать накопительные счета, а 26% - вклады. Инвестировать в акции и облигации на фондовом рынке готовы 12% опрошенных, а 2% - в золото.

Ранее в Госдуме разъяснили, кто из россиян может потерять в доходах из-за длинных январских выходных. Праздники не отразятся на зарплате сотрудников с фиксированным окладом. Однако для тех, чьи доходы зависят от фактически отработанного времени, ситуация будет иной. Речь идет о работниках по контракту с почасовой оплатой или получающих вознаграждение в зависимости от объема выполненных задач.

Исследования Банки Доходы Опросы Деньги
07 января 2025, 17:27
«Бьют по доходам». Россиянам рассказали о последствиях роста цен
Global Look Press
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Вслед за ростом цен в стране может повысится социальная напряженность и уровень бедности населения. Также инфляция будет приводить к снижению покупательной способности граждан, заявил Ura.ru профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве Константин Лебедев.

Он объяснил, что в долгосрочной перспективе рост цен грозит инвестиционному климату и экономическому росту. Чтобы не допустить таких последствий, государству следует предпринять адекватные меры для стабилизации ситуации, добавил Лебедев. По его словам, в связи с девальвацией рубля работники начнут требовать повышения оплаты.

«Необходимо понимать, что инфляция, девальвация рубля и последующий за этим рост цен бьют по доходам всех россиян, а нынешний рост цен, на мой взгляд, повлечет за собой ужесточение требований от сотрудников к работодателям о повышении зарплаты», - рассказал эксперт.

С 1 января 2025 года в России проиндексировали зарплаты бюджетников. Изменения коснулись работников культуры, врачей, педагогов, соцработников, а также сотрудников МЧС, Росстандарта и Роспотребнадзора.

Доходы Работа Экономика
07 января 2025, 05:38
Россиянам рассказали, кому придется заплатить налог по вкладам
Freepik
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Налог по вкладам в 2025 году нужно будет платить по новым правилам в зависимости от ключевой ставки Центробанка России. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт Института экономики роста имени Столыпина Дмитрий Григориади.

В 2025 году при расчете необлагаемой суммы учитывается максимальная ключевая ставка за год, пояснил специалист.

«В 2024 году это дало высокий порог (210 тысяч рублей), а значит - больше необлагаемой части дохода», - сообщил эксперт.

Если годовой доход в текущем году превысит 2,4 миллиона рублей, то налог по вкладам вырастет с 13% до 15% с суммы превышения. ФНС высчитывает сумму выплат по данным, присланным банками. Уведомление о налоге придет в личный кабинет, отметил Григориади. Указанный налог будет необходимо оплатить до 1 декабря 2025 года.

Дарение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг не облагается налогом , если их получили от членов семьи или близких родственников, в остальных случаях одариваемому придется заплатить НДФЛ. Работодателю, желающему вручить сотруднику подарок стоимостью более трех тысяч рублей, придется заключить договор дарения в письменной форме.

Банки Выплаты в России Доходы Налоги Экономика
06 января 2025, 12:48
«Надо установить лимит». Юрист объяснил, как бороться с неплательщиками алиментов
РИА «Новости»
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Установление лимитов по минимальному ежемесячному платежу для алиментщиков поможет бороться с неплательщиками. Сумму следует установить в зависимости от региона, заявил ведущей 360.ru Екатерине Малашенко управляющий партнер юридического бюро Дмитрий Кваша.

Сейчас закон устанавливает платеж по алиментам либо в процентном соотношении к легальному заработку, либо в твердой фиксированной сумме, напомнил эксперт.

«Понятное дело, что вот такие хитрецы говорят: „У меня есть официальная заработная плата 20 тысяч рублей, с нее я готов платить“. Здесь необходимо обложиться некой документальной базой, подтверждающей, что эта заработная плата фиктивна», - посоветовал юрист.

По его словам, в законодательство следует внести изменения в виде лимита, меньше которого алиментщик не сможет платить.

«Нельзя установить алименты в размере пяти тысяч, что можно купить за эти деньги ребенку, как его можно прокормить, как его содержать? Надо установить некий лимит, допустим, для регионов он будет свой. Если человек зарабатывает больше этого лимита, <… >, то он платит его. Если меньше и он как-то уклоняется, соответственно - 20 тысяч, ни копейкой меньше. Либо ищи дополнительную работу, чтобы не халтурить и не уклоняться, чтобы твой ребенок нормально существовал», - заключил эксперт.

С 2025 года приставы смогут взыскивать долги с россиян в цифровых рублях, сообщили ранее в ФССП.

Рубль Дети Законы Деньги
05 января 2025, 22:28
Россиянам напомнили об увеличении размера пособия по родам и беременности
РИА «Новости»
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Размер выплат пособий по беременности и родам в 2025 году увеличился. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда.

В ведомстве напомнили, что итоговая сумма выплат рассчитывается из среднего заработка женщины за два года, которые она отработала до декретного отпуска.

Также сумма выплаты привязана к размеру минимального размера оплаты труда, которая в 2025 году составляет 22 440 рублей в месяц.

Минимальная сумма пособий по беременности и родам за 140 дней составит 103 285 рублей, максимальная - 794 355 рублей.

Если женщина уйдет в декретный отпуск на 156 дней, то минимальная сумма, на которую она может рассчитывать составит 115 089 рублей и 885 139 рублей максимальная.

Самый длительный декрет составляет 194 дня. Поэтому минимальный размер выплат за этот срок: 143 123 рубля, а максимальный один миллион 100 750 рублей.

Ранее эксперт Президентской академии Марина Солодовникова напомнила, что в 2025 году работающим пенсионерам проведут первую за девять лет индексацию пенсий.

Она посоветовала тем, кто хочет получить повышенные выплаты , уволиться с работы на один месяц, чтобы при перерасчете учли пропущенные года, когда индексация не проводилась.

Такой вариант предусмотрели, чтобы россияне, которые достигли пенсионного возраста, но продолжили работать, могли получить более значимую прибавку.

Беременность Выплаты в России Женщины Россия

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