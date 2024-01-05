Россияне озвучили желаемый размер зарплаты

Американский бизнесмен, создатель социальной сети Facebook* избавился от 1,28 миллиона акций своей компании Meta** за два месяца. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.

По данным журналистов, предприниматель продал акции в связи с ростом их стоимости почти в два раза - на 194%. За них Цукерберг получил 428 миллионов долларов. Продавать акции он начал с 1 ноября 2023 года. До этого он не выставлял их на продажу два года.

В феврале 2022 года стоимость акций Meta** снизилась с 300 до 200 долларов за штуку. В октябре того же года их цена упала до минимума - ниже 100 долларов за бумагу. После акции компании демонстрировали рост. В декабре 2023 года они стоили уже 344 доллара за бумагу.

Стоимость социальной сети Twitter, которая сейчас называется Х, наоборот, падает. После того, как ее купил Илон Маск, цена снизилась более чем на 70%. Такая тенденция связана с отказом рекламодателей от сотрудничества с Х после антисемитских высказываний.

В крупной китайской компании Alibaba начались проблемы из-за борьбы высокопоставленных сотрудников за власть. Ранее проведенная там реструктуризация не сработала.

*Facebook принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская **Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.