11 января 2024, 11:31

Россияне назвали оптимальной пенсию почти в 50 тысяч рублей

РИА «Новости»
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Работающие россияне назвали оптимальной пенсию примерно в 50 тысяч рублей. Мужчины хотели бы получать больше, чем женщины, москвичи — жить обеспеченней петербуржцев. Результаты опроса сервиса Superjob опубликовал РБК.

Работающие россияне назвали оптимальной пенсию примерно в 50 тысяч рублей. Мужчины хотели бы получать больше, чем женщины, москвичи - жить обеспеченней петербуржцев. Результаты опроса сервиса Superjob опубликовал РБК.

В исследовании, которое проводили в период с 13 по 31 декабря, приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Среднестатистический житель страны, имеющий работу, хотел бы в будущем получать пенсию на уровне 47,6 тысячи рублей. Эта сумма варьировалась в зависимости от региона проживания, возраста, пола и текущих доходов.

Мужчины назвали оптимальной пенсию в 48,7 тысячи рублей, женщины - 46,7 тысячи. Жителей Москвы устроили бы 51,5 тысячи рублей ежемесячно, Санкт-Петербурга - 49 тысяч, Ярославля - 43,8 тысячи, Астрахани - 43 тысячи.

Респонденты младше 34 лет подсчитали, что в старости им хватило бы 46,1 тысячи рублей ежемесячно. Люди старше 45 лет захотели на три тысячи больше. Россияне, чья зарплата превысила 100 тысяч рублей, готовы прожить на пенсии на 50,3 тысячи рублей - больше других участников опроса.

В 2024 году выйдут на пенсию 63-летние мужчины и 58-летние женщины. Досрочно оставить работу смогут мужчины с трудовым стажем 42 года и женщины - 37 лет. С 1 января в России увеличили размер пенсии по старости.

Пенсия Пенсионеры Опросы Деньги
11 января 2024, 09:59
Снижение ключевой ставки спрогнозировали в Кремле
РИА «Новости»
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Центробанк временно повысил ключевую ставку. Когда инфляция нормализуется, ее смогут снизить, заявил на встрече с предпринимателями в Хабаровске президент России Владимир Путин. Его процитировали «Известия».

«Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. <…> По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», - сказал глава государства.

Владимир Путин напомнил, что такое же мнение озвучивали эксперты и руководство самого Банка России. Президент выступил против увеличения лимитов или дополнительного фондирования банков. По его мнению, это уменьшит эффект от мер Центробанка по снижению инфляции. Увеличение денежной массы, по словам президента, теоретически возможно, но оно пойдет вразрез с целями повышения ключевой ставки.

В середине декабря ключевую ставку повысили до 16%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что денежно-кредитную политику следовало ужесточить еще весной.

Банки Кредиты Владимир Путин Деньги Центробанк Экономика Инфляция
11 января 2024, 09:55
Президент предупредил о последствиях резкого повышения пошлины на рыбу
Freepik
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Власти рассмотрят повышение ввозной пошлины на рыбу. Однако слишком резкие изменения приведут к росту цен, предупредил на встрече с предпринимателями в Хабаровске президент России Владимир Путин. Его процитировали «Известия».

«Резко повышать ввозную пошлину опасно, потому что цена на внутреннем рынке может подскочить», - сказал он.

На это один из участников встречи заверил, что отечественные производители способны накормить рыбой всю страну и ближнее зарубежье. Однако для этого придется снизить стоимость логистики с Дальнего Востока в Центральную Россию. По его словам, до сих пор поставки из этого региона обходились втрое дороже, чем из Европы.

Владимир Путин заявил, что это потребует расходов бюджета на субсидирование перевозок. Он пообещал рассмотреть вопрос повышения ввозной пошлины и заявил, что поручит Минсельхозу и Минэкономики все просчитать. Поставки на прилавки рыбы собственных производителей крайне важны, подчеркнул он.

Развитие Дальнего Востока стало заметным, заявил ранее глава государства. Он объяснил, что в этом помогли программы и бизнес-сообщество.

Еда Налоги Владимир Путин Продукты
11 января 2024, 08:52
Экономика России стала первой в Европе. Путин спрогнозировал рост ВВП до 4%
РИА «Новости»
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Несмотря на санкции, экономика России возобновила рост. Она уже обогнала Германию и всю Европу. По итогам года рост валового внутреннего продукта страны составит 4%, заявил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями в Хабаровске. Трансляцию организовало РИА «Новости».

«Удивительный результат. Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия», - сказал он.

Владимир Путин согласился с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком в том, что по итогам 2023 года ВВП страны сможет превысить 4%. Он сказал, что по паритету покупательной способности Россия обогнала страны Европы, но при пересчете на душу населения стало ясно, что есть над чем работать.

Всемирный банк улучшил прогноз по экономике России. Аналитики подсчитали, что в 2024 году ВВП прирастет на 1,3%, еще через год - на 0,9%.

Владимир Путин Деньги Экономика
11 января 2024, 07:25
Объем торгов на Мосбирже превысил квадриллион рублей
РИА «Новости»
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В 2023 году объем торгов на рынках Мосбиржи достиг 1,3 квадриллиона рублей. Это больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба площадки.

Суммарный объем торгов за 12 месяцев ушедшего года достиг 1,3 квадриллиона рублей. В 2022 году общая сумма составляла 1,1 квадриллиона рублей. Только в декабре на рынках Мосбиржи наторговали на 139,6 триллиона рублей, с ростом на 45 триллионов.

Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в декабре 2023 года достиг 4893,7 миллиарда рублей против 4206,9 миллиарда в последний месяц 2022 года. На валютном рынке провели операции на 38 659 миллиардов рублей, что на 17 654 миллиарда больше декабря позапрошлого года.

Всемирный банк скорректировал прогноз по ВВП России. В 2024 году, по мнению специалистов, экономика прирастет на 1,3%.

Деньги Экономика Мосбиржа

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