10 ноября 2023, 01:23

Россияне начали массово скупать иностранную валюту

РИА «Новости»
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В октябре жители России втрое нарастили покупку иностранной валюты —до 120,9 миллиарда рублей. В сентябре этот показатель составлял 40,7 миллиарда рублей, указал в своем обзоре финансовых рынков Центробанк.

«Население в октябре нарастило почти в три раза объем нетто-покупок иностранной валюты на бирже и через крупнейшие банки», - отметили в заявлении.

По данным регулятора, практически весь объем покупок приходится на доллары и евро. Резкий рост покупки валюты зафиксировали во второй половине октября на фоне укрепления рубля.

В качестве причин для укрепления национальной валюты Центробанк назвал повышение ключевой ставки на 15% и «увеличение объемов чистых продаж экспортной выручки при отсутствии покупок иностранной валюты ЦБ в рамках бюджетного правила».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина накануне допустила, что до конца 2023 года Центробанк может еще раз повысить ключевую ставку.

В октябре жители России втрое нарастили покупку иностранной валюты -до 120,9 миллиарда рублей. В сентябре этот показатель составлял 40,7 миллиарда рублей, указал в своем обзоре финансовых рынков Центробанк.

Россия Деньги Центробанк
09 ноября 2023, 13:27
Россия из импортера сельхозпродукции превратилась в экспортера — Путин
РИА «Новости»
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Аграрный сектор России нарастил производство, и за несколько лет страна превратилась из импортера сельхозпродукции в ее экспортера. Президент Владимир Путин сказал об этом на переговорах с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Мы гордимся тем, что было нами сделано за последние лет 8-10 лет в области сельского хозяйства, когда Россия из абсолютного импортера сельхозпродукции превратилась в крупнейшего экспортера и занимает первое место в мире по экспорту пшеницы», - сказал он.

Сельское хозяйство обсудили на ХIX Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Костанае. Владимир Путин принял участие в пленарном заседании. Он заявил, что в 2023 году аграрии собрали хороший урожай пшеницы и смогут поставить за рубеж 60 миллионов тонн.

Страна, по его словам, сможет закрыть собственные потребности и обеспечить другие страны. Россия удержит первое место в мире по объемам продажи пшеницы, поставит большое количество картофеля и продукции животноводства. Страна вошла в десятку лидеров по поставкам ячменя, кукурузы, масличных культур и замороженной рыбы.

Экспорт Сельское хозяйство Владимир Путин Экономика Импортозамещение
09 ноября 2023, 11:51
Хакеры взломали сайты трех российских банков и заявили о приостановке выплат
pxhere.com
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«БЖФ-банк», ВБРР и «Фора-банк» опровергли информацию о приостановке выплат по вкладам. Кредитные организации удалили ложную информацию, появившуюся на их сайтах, сообщило РИА «Новости».

«Эта информация уже удалена, это был взлом сайта», - указали в пресс-службе «БЖФ-банка».

Там же подтвердили наличие хакерской атаки на кредитную организацию. Сотрудники ВБРР назвали фейком информацию о приостановке выплат по вкладам.

«Буквально в течение нескольких минут наши специалисты устранили данную информацию с сайта нашего банка», - уточнили представители банка.

В «Фора-банке» подчеркнули, что новости о приостановке выплат не соответствуют действительности.

«Банк работает в штатном режиме», - добавили в пресс-службе.

Помимо этого, каждая кредитная организация заверила, что вкладам их клиентов ничего не угрожает.

Ранее хакеры взломали сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Мошенники потребовали заплатить 0,5 биткоина в установленный срок, иначе они опубликуют личные данные пользователей сайта.

Банки Россия Хакеры
09 ноября 2023, 11:47
Центробанк не исключил повышение ключевой ставки до конца 2023 года
РИА «Новости»
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Центробанк до конца 2023 года может еще раз повысить ключевую ставку. Глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме допустила такой сценарий. Ее процитировали «Известия».

«Ключевая ставка ЦБ может остаться в этом году на текущем уровне, но может быть и еще одно повышение до конца года», - заявила она.

Снижение начнется в 2024 году. Эльвира Набиуллина сказала, что ключевую ставку пересмотрят по мере замедления инфляции.

В последний раз Центробанк повышал ключевую ставку 27 октября. Ее подняли с 13 до 15%. Вслед за этим российские банки изменили ставки по ипотеке и накопительным счетам.

Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция достигла своего пика в третьем квартале 2023 года и весной пойдет на спад. Она призвала решать проблему нехватки кадров и роста экономики повышением производительности труда.

Кредиты Деньги Центробанк
09 ноября 2023, 11:27
Россия и Казахстан стали чаще использовать нацвалюты в торговле — Путин
РИА «Новости»
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Национальные валюты стали чаще использовать в торговле между Россией и Казахстаном. За год товарооборот нарастили на десятую часть, сообщил на XIX Форуме межрегионального сотрудничества президент Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.

Взаимный товарооборот России с Казахстаном, по его информации, в 2022 году увеличился более чем на 10% и достиг 28,2 миллиарда долларов. Владимир Путин сообщил, что показатели продолжили расти.

«В январе–августе встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», - сказал он.

Президент заявил, что Россия стала одним из крупнейших инвесторов Казахстана. Страны выстроили отношения в торговой и аграрной сферах.

Президент России прибыл в Астану утром 9 ноября. Помимо форума он примет участие в переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, обсудит с ним перспективы сотрудничества и подпишет соглашения.

Казахстан Рубль Экспорт Торговля Владимир Путин Деньги

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