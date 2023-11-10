Россияне начали массово скупать иностранную валюту

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«Население в октябре нарастило почти в три раза объем нетто-покупок иностранной валюты на бирже и через крупнейшие банки», - отметили в заявлении.

По данным регулятора, практически весь объем покупок приходится на доллары и евро. Резкий рост покупки валюты зафиксировали во второй половине октября на фоне укрепления рубля.

В качестве причин для укрепления национальной валюты Центробанк назвал повышение ключевой ставки на 15% и «увеличение объемов чистых продаж экспортной выручки при отсутствии покупок иностранной валюты ЦБ в рамках бюджетного правила».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина накануне допустила, что до конца 2023 года Центробанк может еще раз повысить ключевую ставку.

В октябре жители России втрое нарастили покупку иностранной валюты -до 120,9 миллиарда рублей. В сентябре этот показатель составлял 40,7 миллиарда рублей, указал в своем обзоре финансовых рынков Центробанк.