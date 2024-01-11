11 января 2024, 13:56

Россияне набрали кредитов на 16,8 триллиона рублей в 2023 году

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В 2023 году выдачи кредитов в России выросли более чем в 1,5 раза. Банки одобрили населению ссуды на 16,8 триллиона рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

Чуть меньше половины новых кредитов пришлось на ипотеку. Россиянам выдали почти два миллиона таких ссуд на 7,85 триллиона рублей, что в 1,6 раза превышает показатели предыдущего года. Объемы выдачи ипотек выросли во второй половине прошлого года. В августе–сентябре на фоне увеличения ключевой ставки люди торопились оформить кредиты под относительно низкий процент.

В сентябре объем продаж в этом сегменте достиг рекордных за всю историю наблюдений 962,4 миллиарда рублей. После изменения условий льготных программ и ужесточения политики ЦБ выдачи ипотеки сократились.

С 1 июля 2024 года в России начнет действовать новый порядок погашения платежей по кредитам. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Рубль Россия Кредиты Ипотека
11 января 2024, 14:52
Минфин вернется к продаже валюты по бюджетному правилу
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Минфин передаст на продажу валюты 69,1 миллиарда рублей. Средства направят в период с 15 января по 6 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 миллиарда рублей», - уточнили в министерстве.

Решение о передаче средств приняли после подсчетов нефтегазовых доходов бюджета за декабрь, которые оказались на 199,9 миллиарда рублей ниже прогноза. Это произошло после корректировки налогового законодательства по акцизу на нефтяное сырье, которое отправляли на переработку.

В январе Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы в размере 130,8 миллиарда рублей. Как пояснил РБК, каждый день ведомство будет продавать валюту и золото на 4,1 миллиарда рублей. Центробанк начнет зеркалировать операции и дополнительно торговать валютой еще на 12,6 миллиарда рублей. Поэтому ежедневный объем за первый месяц года составит 16,7 миллиарда.

Рубль Доходы Золото Минфин РФ Центробанк
11 января 2024, 13:11
Экономический импульс. Как Россия достигнет роста ВВП до 4% за год
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин допустил, что рост ВВП страны по итогам года будет больше 4%. Это самая высокая планка прогнозов по росту валового внутреннего продукта России, заявил в интервью «360» эксперт финансового рынка Андрей Бархота. И ее можно достичь.

«Если мы посмотрим на предварительные прогнозы экономического роста России на 2024 год, то увидим, что там достаточно серьезное расхождение между прогнозом Банка России и прогнозом Минэкономразвития. Минэкономразвития примерно два раза оптимистичней», - сказал Бархота.

Однако планки роста ВВП до 4% вполне можно достичь. Эксперт обратил внимание, что в 2022–2023 годах внешняя конъюнктура была тоже не самая благоприятной.

«Речь идет о ценах на энергоносители и некоторых проблемах с экспортом продукции, в том числе готовой, из России. Как раз в 2024 году может быть некое сочетание более благоприятствующих факторов. Во-первых, внешнеэкономическая конъюнктура будет более благоприятной, энергоносители будут себя чувствовать более уверенно. Во-вторых, внутренний спрос будет поддерживаться высоким уровнем занятости, который характерен вообще для нашей хозяйственной системы», - пояснил специалист.

Во всем нужен баланс Бархота добавил, что достаточно серьезный импульс для развития экономики дает развитие оборонно-промышленного комплекса. Это связано с тем, что в цепочку кооперации включены многие смежные отрасли: начиная от металлургии и химической промышленности, заканчивая торговлей и даже потребительским сектором.

«В то же время благодаря сбалансированному подходу в части финансовой политики, по мере замедления инфляции у нас есть определенные осторожные надежды на рост доходов домашних хозяйств. Отсюда и рост потребления», - сказал эксперт финансового рынка.

Антироссийские санкции не сработали Собеседник «360» напомнил, что с начала введения серьезных санкций против России прошло два года. За это время экономическая система во многом приспособилась и адаптировалась к ситуации.

«Мы можем говорить о том, что в текущий момент вектор развития экономики проходит уже во многом по автономному пути и в меньшей степени зависит от контрактов с нашими партнерами, особенно предыдущими. Это позволяет надеяться на более серьезные темпы экономического роста и сбалансированного развития как по линии производителей, то есть бизнес-сектора, так и по линии домашних хозяйств», - заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что значительные меры Центробанка и правительства России нацелены на подавление инфляции. Президент заверил, что повышенная ключевая ставка регулятора носит временный характер.

Санкции Россия Владимир Путин Экономика Инфляция ВВП
11 января 2024, 11:31
Россияне назвали оптимальной пенсию почти в 50 тысяч рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Работающие россияне назвали оптимальной пенсию примерно в 50 тысяч рублей. Мужчины хотели бы получать больше, чем женщины, москвичи — жить обеспеченней петербуржцев. Результаты опроса сервиса Superjob опубликовал РБК.

Работающие россияне назвали оптимальной пенсию примерно в 50 тысяч рублей. Мужчины хотели бы получать больше, чем женщины, москвичи - жить обеспеченней петербуржцев. Результаты опроса сервиса Superjob опубликовал РБК.

В исследовании, которое проводили в период с 13 по 31 декабря, приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Среднестатистический житель страны, имеющий работу, хотел бы в будущем получать пенсию на уровне 47,6 тысячи рублей. Эта сумма варьировалась в зависимости от региона проживания, возраста, пола и текущих доходов.

Мужчины назвали оптимальной пенсию в 48,7 тысячи рублей, женщины - 46,7 тысячи. Жителей Москвы устроили бы 51,5 тысячи рублей ежемесячно, Санкт-Петербурга - 49 тысяч, Ярославля - 43,8 тысячи, Астрахани - 43 тысячи.

Респонденты младше 34 лет подсчитали, что в старости им хватило бы 46,1 тысячи рублей ежемесячно. Люди старше 45 лет захотели на три тысячи больше. Россияне, чья зарплата превысила 100 тысяч рублей, готовы прожить на пенсии на 50,3 тысячи рублей - больше других участников опроса.

В 2024 году выйдут на пенсию 63-летние мужчины и 58-летние женщины. Досрочно оставить работу смогут мужчины с трудовым стажем 42 года и женщины - 37 лет. С 1 января в России увеличили размер пенсии по старости.

Пенсия Пенсионеры Опросы Деньги
11 января 2024, 09:59
Снижение ключевой ставки спрогнозировали в Кремле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Центробанк временно повысил ключевую ставку. Когда инфляция нормализуется, ее смогут снизить, заявил на встрече с предпринимателями в Хабаровске президент России Владимир Путин. Его процитировали «Известия».

«Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. <…> По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция», - сказал глава государства.

Владимир Путин напомнил, что такое же мнение озвучивали эксперты и руководство самого Банка России. Президент выступил против увеличения лимитов или дополнительного фондирования банков. По его мнению, это уменьшит эффект от мер Центробанка по снижению инфляции. Увеличение денежной массы, по словам президента, теоретически возможно, но оно пойдет вразрез с целями повышения ключевой ставки.

В середине декабря ключевую ставку повысили до 16%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что денежно-кредитную политику следовало ужесточить еще весной.

Банки Кредиты Владимир Путин Деньги Центробанк Экономика Инфляция

Новости по теме