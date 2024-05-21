Россиянам задумали выплатить дивиденды по замороженным активам

По информации РБК , в документе говорится о выплатах в рублях купонов и дивидентов по заблокированным иностранным бумагам за счет средств Минфина в адрес российских инвесторов. Средства предназначены для выплат иностранным гражданам по суверенным евробондам.

В ноябре 2023 года СПБ Биржа попала под санкции США, она длительное время оставалась единственной площадкой для торговли иностранными акциями. Когда на биржу наложили ограничения, зарубежные посредники потребовали от организации провести процедуру комплаенс, приостановили перемещение ценных бумаг и обработку любых поручений на заключение сделок.

Всего на бирже оказались заблокированы активы инвесторов на общую сумму свыше трех миллиардов долларов.

В декабре СПБ Биржа направила предложения по разблокировке активов клиентов в Минфин США.