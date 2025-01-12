Россиянам стал доступен новый способ легального заработка

«Физические лица могут заниматься майнигом криптовалюты без включения в реестр, но в пределах норм электроэнергии. В случае превышения этой нормы гражданин должен зарегистрироваться в качестве ИП и подать заявление на включение в реестр», - пояснил специалист.

По новому закону осуществлять майнинг криптовалюты с 1 ноября 2024 года могут как юридические, так и физические лица. Безделов отметил, что доверие к криптовалюте увеличилось, а желающих майнить стало больше.

В 10 российских регионах с 1 января 2025 года запретили майнинг криптовалют. Ограничения продлятся до 15 марта 2031 года.