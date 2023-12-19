Россиянам сохранят ставку по ипотеке при отказе от страховки

Подписанный закон предусматривает внесение поправок в федеральный закон «О потребительском кредите».

Действующая норма разрешает банкам при отказе заемщика от страховки повышать кредитную ставку до уровня, который действовал на момент выдачи ипотеки без страховки. С 1 июля 2024 года, такого права кредитные учреждения лишатся.

С этой инициативой ранее выступил Центральный банк, который подчеркивал, что нельзя допускать повышения платежей по кредиту, если клиент отказывается от заключения договора страхования или расторгает его.

Действие нового закона распространят на все соглашения о выдаче ипотечных кредитов, заключенных после 1 июля 2024 года.

Правительство России в конце прошлой недели повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке в новостройках или при строительстве частного дома до 30%. Ставку в 8% годовых оставили без изменений.

Кроме того, увеличили предельный размер кредита до девяти миллионов рублей под 2% годовых по Дальневосточной и Арктической ипотекам для молодых семей, а также медиков и сотрудников образовательных организаций.