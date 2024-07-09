09 июля 2024, 23:49

Россиянам с низкими доходами разрешат открывать соцвклады

РИА «Новости»
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Государственная дума одобрила закон, позволяющий россиянам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Это решение направлено на поддержку лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Его суть заключается в том, что получатели социальной поддержки смогут открывать вклады на срок в один год с возможностью их продления на такой же срок. Процентная ставка будет зависеть от конкретного банка. Банки не могут отказать в открытии социального вклада гражданам, имеющим право на соцподдержку. Нововведение начнет действовать с 1 июля 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил , что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека».

Банки Россия
09 июля 2024, 10:57
Проект ежегодной выплаты для работающих родителей поддержали в Совфеде
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Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал законопроект о ежегодной выплате разницы НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми. Госдума рассматривает документ во втором чтении, сообщило РИА «Новости».

Идею предложили в правительстве России. Документ представляет собой часть так называемого бюджетного пакета.

Проект закона наделяет правом на выплаты тех родителей, которые являются гражданами России и постоянно проживают на территории страны. Деньги полагаются, если размер дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Госдума приняла этот законопроект в первом чтении 20 июня.

Профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин 1 июля сообщил о двойных пенсиях россиянам. По словам эксперта, претендовать на это могут родители военных, погибших во время службы.

Совет Федерации РФ Выплаты в России Деньги
09 июля 2024, 03:27
Путин повысил оклады госслужащим и дипломатам
РИА «Новости»
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Должностные оклады за чин или ранг российским государственным служащим, в том числе дипломатам, повысили. Подписанное президентом Владимиром Путиным приложение опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Размер надбавки у чрезвычайного и полномочного посла и у действительного государственного советника юстиции первого класса по сравнению с прошлой редакцией указа выросла на 2933 рубля и составила 33 100 рублей в месяц.

Минимальный оклад у атташе и юристов 3 класса стал 9809 рублей - он увеличился на 870 рублей.

Ранее заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил , что в стране в ближайшие месяцы замедлится рост заработных плат.

Россия Зарплаты
09 июля 2024, 00:35
Россиянам посоветовали забрать остатки маткапитала
Unsplash
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Более 730 тысяч российских семей могут забрать остатки материнского капитала. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Более 730 тысяч российских семей могут забрать остатки материнского капитала. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, более 730 тысяч семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, сохранили суммы в размере менее 10 тысяч рублей.

«Сейчас такие средства можно направить на накопительную пенсию матери», - подчеркнул он.

Котяков подчеркнул, что в ближайшее время неиспользованные средства в размере до 10 тысяч рублей будут изыматься. При этом Социальный фонд будет направлять уведомления о возможности получить неиспользованные сбережения.

Ранее президент Владимир Путин предложил разрешить использовать 10 тысяч рублей из материнского капитала на сбор детей в школу.

Дети Россия Владимир Путин Маткапитал в РФ
08 июля 2024, 18:37
Выдачи ипотечных кредитов достигли пиковых значений с начала 2024 года
РИА «Новости»
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Россияне в июне 2024 года взяли 176,6 тысячи жилищных кредитов на суму 777,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на аналитическую компанию Frank RG.

По данным издания, ипотечное кредитование в первом месяце лета выросло на 44%. Это максимальный показатель с начала года. Он пришелся на окончание действия массовых льготных государственных программ со ставками 8% и 6%.

«Выдачи достигли пиковых значений с начала этого года», - отметили авторы статьи.

В понедельник, 8 июля, президент Владимир Путин предложил Госдуме и правительству рассмотреть вопрос о выплатах многодетным семьям по ипотеке.

Россия Кредиты Ипотека

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