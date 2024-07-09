Россиянам с низкими доходами разрешат открывать соцвклады
Государственная дума одобрила закон, позволяющий россиянам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».
Это решение направлено на поддержку лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Его суть заключается в том, что получатели социальной поддержки смогут открывать вклады на срок в один год с возможностью их продления на такой же срок. Процентная ставка будет зависеть от конкретного банка. Банки не могут отказать в открытии социального вклада гражданам, имеющим право на соцподдержку. Нововведение начнет действовать с 1 июля 2025 года.
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