Россиянам с низкими доходами разрешат открывать соцвклады

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Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал законопроект о ежегодной выплате разницы НДФЛ для работающих родителей с двумя и более детьми. Госдума рассматривает документ во втором чтении, сообщило РИА «Новости».

Идею предложили в правительстве России. Документ представляет собой часть так называемого бюджетного пакета.

Проект закона наделяет правом на выплаты тех родителей, которые являются гражданами России и постоянно проживают на территории страны. Деньги полагаются, если размер дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Госдума приняла этот законопроект в первом чтении 20 июня.

Профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин 1 июля сообщил о двойных пенсиях россиянам. По словам эксперта, претендовать на это могут родители военных, погибших во время службы.