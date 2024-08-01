01 августа 2024, 09:17

Россиянам рассказали, в каких случаях перестают выплачивать пенсию

РИА «Новости»
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Социальный фонд прекращает выплату пенсий, если человек признан безвестно отсутствующим или умер, при утрате права на получение пенсии и в других случаях. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщила доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

«Прекращение начисления пенсий возможно в случае смерти пенсионера, либо признания его безвестно отсутствующим или умершим в установленном законом порядке», - сказала она.

Дзгоева отметила, что также выплаты прекращают в случае отказа человека от получения пенсии. Еще один возможный вариант для этого - аннулирование вида на жительство пенсионеру-иностранцу.

«В некоторых случаях ранее прекращенная пенсия может быть восстановлена. Например, в случае отмены решения суда об объявлении пенсионера умершим», - добавила доцент.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию.

Пенсия Россия
01 августа 2024, 09:06
Закон о легализации майнинга криптовалют в России поддержал комитет Совфеда
РИА «Новости»
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Закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют, получил поддержку в профильном комитете Совета Федерации. Его рекомендовали одобрить в верхней палате российского парламента, сообщил ТАСС.

Свою оценку проекту дали в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Ожидается, что закон рассмотрят на пленарном заседании 2 августа.

На рассмотрение Госдумы его внесли в ноябре 2022 года, затем в апреле этого года в ГД вернули его доработанную версию.

Совет Федерации РФ Криптовалюты
01 августа 2024, 05:26
В России пересчитают страховые пенсии 1 августа
РИА «Новости»
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В России пенсии работавших в прошлом году пенсионеров автоматически пересчитают с 1 августа с учетом обновленного стажа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на закон «О страховых пенсиях».

«Перерасчет размера страховой пенсии производится в случае увеличения по данным индивидуального учета в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования величины индивидуального пенсионного коэффициента», - говорится в законе.

Заявление пенсионера не требуется.

По словам старшего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшока, размер повышения пенсии составит не более 400 рублей.

И чем дольше работает пенсионер после оформления пенсии, тем ниже будет его прибавка в августе. Она зависит от стоимости пенсионного коэффициента в момент выхода на пенсию и объема страховых взносов, выплаченных работодателем. Это связано с тем, что работающим пенсионерам не индексируют стоимость пенсионного коэффициента.

Ранее московский пенсионер выиграл в лотерею около 170 миллиона рублей.

Пенсия Пенсионеры Законы Россия
31 июля 2024, 17:32
Экономист рассказал, как ключевая ставка влияет на инфляцию
РИА «Новости»
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала снижение ставок по ипотеке, когда замедлится инфляция. Как это связано и из-за чего пришлось повысить ставку, рассказал 360.ru экономист Николай Кульбака.

По словам эксперта, снижение инфляции действительно приведет к снижению ставок по ипотеке. Но процесс снижения инфляции упирается в то, что она повышается из-за роста государственных расходов, который Центробанк пытается компенсировать.

«Если мы будем видеть дальше высокие бюджетные расходы, загнать инфляцию в приемлемые рамки будет практически невозможно», - подчеркнул Кульбака.

Кроме того, он назвал высокую инфляцию нормальной «для любой страны в такой ситуации».

По прогнозу Набиуллиной , высокая ставка сохранится не меньше трех лет.

Деньги Центробанк Инфляция
31 июля 2024, 10:31
«С Татьяной происходит что-то странное». Муж Бакальчук прокомментировал иск о разводе
РИА «Новости»
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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук изменилась до неузнаваемости под влиянием посредников, которые воздействуют на нее, заявил ее муж Владислав. Такое мнение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Бизнесмен выразил уверенность, что его жена никогда бы не подала иск о разводе, сообщив об этом не ему лично, а через публичное заявление в соцсетях.

«С Татьяной происходит что-то действительно странное», - подчеркнул он.

Бакальчук заявил, что защищает семью всеми доступными ему способами. Ему помогают многие действующие и бывшие сотрудники Wildberries. Также он призвал жену услышать его и поговорить один на один.

«На глазах всей страны рушится то, что создавалось долгие годы, и нам нельзя поступать предательски по отношению к этому. Не ради меня, а ради всей семьи, детей и нашего бизнеса», - добавил муж основательницы компании.

Предприниматель пообещал не дать супругу в обиду.

История началась 23 июля, когда Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о помощи. Он заявил, что его жена якобы ушла из дома, а компанию попытались захватить рейдеры. Кадыров пообещал оказать содействие.

Руководительница Wildberries ответила, что компания после слияния с оператором наружной рекламы Russ продолжит работать как прежде , а ее брак давно дал трещину.

Суд Татьяна Бакальчук

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