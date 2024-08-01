Россиянам рассказали, в каких случаях перестают выплачивать пенсию

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«Прекращение начисления пенсий возможно в случае смерти пенсионера, либо признания его безвестно отсутствующим или умершим в установленном законом порядке», - сказала она.

Дзгоева отметила, что также выплаты прекращают в случае отказа человека от получения пенсии. Еще один возможный вариант для этого - аннулирование вида на жительство пенсионеру-иностранцу.

«В некоторых случаях ранее прекращенная пенсия может быть восстановлена. Например, в случае отмены решения суда об объявлении пенсионера умершим», - добавила доцент.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию.