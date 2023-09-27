Россиянам рассказали, у кого вырастут зарплаты с 1 октября

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По ее словам, изменения могут затронуть также сотрудников частных компаний, которые производят индексацию с 1 октября.

Иванова-Швец напомнила, что все организации, независимо от организационно-правовой формы, должны каждый год производить индексацию зарплаты в связи с увеличением потребительских цен на товары и услуги.

По воинским должностям и званиям для военнослужащих-контрактников оклады вырастут на 10,5%. Кроме того, вырастут оклады военнослужащих, которые проходят службу по призыву. На такой же процент увеличатся зарплаты той части государственных служащих, которая относится к силовому блоку.

Чуть меньше - на 5,5% - вырастут оклады тех сотрудников госорганов, которые не являются госслужащими.

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