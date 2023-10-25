Россиянам рассказали, у кого удвоится пенсия с 1 ноября

Больше всего увеличатся пенсии у россиян, которым недавно исполнилось 80 лет. Им будут платить фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере - это больше 15 тысяч рублей.

Доплаты получат также пенсионеры из числа летчиков и работников угольной промышленности - для них прибавка составит примерно от 3,5 до 5,5 тысячи рублей.

Еще одна категория пенсионеров, которые получат дополнительные выплаты, - те, кто работал в регионах Крайнего Севера и приравненных к нему. Жителей Крайнего Севера ждет повышение фиксированной части пенсии на 50%, жителей приравненных к ним территорий - на 30%.

Во вторник, 24 октября, Госдума одобрила в первом чтении законопроект об увеличении страховых пенсий. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Увеличенные выплаты получат более 32 миллионов россиян.