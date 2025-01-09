Россиянам рассказали о второй индексации пенсий в 2025 году

Большинство россиян (77%) намерены продолжить увеличивать свои финансовые накопления в 2025 году. Об этом стало известно из исследования «Почта Банка», которое есть в распоряжении РИА «Новости».

В исследовании, которое проводилось банком, приняли участие примерно три тысячи клиентов.

«77% россиян продолжат формировать финансовую „подушку безопасности“ в 2025 году. При этом 23% будут рассчитывать только на текущие средства», - сообщили аналитики.

Половина респондентов, которые размышляют о создании сбережений, планируют откладывать ежемесячно от 5 до 10% своего среднего дохода. Еще 24% опрошенных сообщили, что готовы выделить на эти цели от 10 до 15% своего дохода.

При этом 18% участников опроса планируют откладывать от 30 до 50% своего заработка на личные накопления. И только 8% респондентов готовы откладывать более 50% своего ежемесячного дохода на создание финансовой «подушки безопасности».

«По оценке экспертов „Почта банка“, это связано со стремлением россиян сфокусироваться на увеличении личного капитала. Тем более текущие условия рынка позволяют получать высокую доходность», - пояснили в исследовании.

В ходе опроса, посвященного способам накопления, 11% респондентов заявили о своей готовности воспользоваться преимуществами программы долгосрочных сбережений. При этом 25% опрошенных все еще изучают возможности этого финансового инструмента.

Еще 44,5% респондентов планируют использовать накопительные счета, а 26% - вклады. Инвестировать в акции и облигации на фондовом рынке готовы 12% опрошенных, а 2% - в золото.

Ранее в Госдуме разъяснили, кто из россиян может потерять в доходах из-за длинных январских выходных. Праздники не отразятся на зарплате сотрудников с фиксированным окладом. Однако для тех, чьи доходы зависят от фактически отработанного времени, ситуация будет иной. Речь идет о работниках по контракту с почасовой оплатой или получающих вознаграждение в зависимости от объема выполненных задач.