Россиянам рассказали о второй индексации пенсий в 2025 году
Повторная индексация пенсии может пройти в России в феврале 2025 года. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Пенсии уже выросли с 1 января. Повторная индексация произойдет, если инфляция по итогам прошлого года окажется выше прогнозируемой.
«Если правительство посчитает необходимым доиндексировать, то всем получателям страховых пенсий пенсия будет доиндексирована с февраля. <…> А 1 апреля будет на 15% увеличена социальная пенсия», - сказал Нилов.
Директор Института нового общества Василий Колташов в эфире радио «КП» добавил, что точный размер дополнительной индексации будет объявлен правительством России позже, когда будут известны точные показатели по инфляции и бюджетные возможности.
Ранее депутат Государственной думы Никита Чаплин анонсировал увеличение пенсий в 2026 и 2027 годах и рассказал, что россиянам придется учитывать новые экономические условия при планировании пенсионных сбережений.