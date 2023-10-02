Россиянам рассказали о типичной ошибке при выходе на пенсию

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Он уточнил, что это не входит в обязанности работодателя и Социального фонда. Документы нужно подавать не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста. Есть несколько вариантов: отправить документы по почте в Соцфонд, позвонить туда или сходить в отделение лично, а также воспользоваться услугами МФЦ или портала «Госуслуги».

Социальный фонд рассмотрит документы за 10 дней. После этого начнутся начисления. А если сотрудник обратился с заявлением позже наступления пенсионного возраста, то пенсию начнут выплачивать с момента регистрации заявления. Так что тянуть не стоит. Однако если средства не выплатили по вине Соцфонда, то их обязательно направят без ограничений по срокам.

Виноградов отметил также, что если сотрудник отложит оформление пенсии на год и больше, затем ее начислят в повышенном размере, с учетом премиальных коэффициентов к страховой выплате.