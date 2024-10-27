27 октября 2024, 03:06

Россиянам рассказали о повышении пенсий в ноябре

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Некоторые категории пенсионеров с ноября ждут доплаты к пенсиям. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, это коснется пенсионеров, которые в октябре отметили 80-летие, а также тех, кто получил инвалидность первой группы. Вместо одной фиксированной части страховой пенсии им будет положено две. На прибавку могут надеяться и пенсионеры, которые оформляли в Социальном фонде перерасчет.

Также, с 1 ноября последний раз в 2024 году пересчитают размер доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон , согласно которому, с 1 января размер денежного довольствия, учитываемый при начислении военной пенсии, сохранят на уровне 89,83%. В начале 2025 года очередное повышение пенсии ждет работающих пенсионеров.

Пенсия Пенсионеры
26 октября 2024, 11:47
Стал известен дизайн символической купюры БРИКС
РИА «Новости»
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На символической купюре БРИКС изобразят тотемных животных стран — участниц объединения. Банкноты подготовят к следующему саммиту, который пройдет в 2025 году в Бразилии. Макет предоставил ТАСС генеральный директор компании «АРМ-регистр» Евгений Федоров.

Он рассказал, что тотемных животных изобразят на линейке купюр номиналом 200.

«У России медведь, соответственно, у кого-то - лев, у кого-то - коза», - пояснил Федоров.

Также на обороте купюры появятся и новые участники, которые подали заявку в БРИКС, добавил гендиректор компании.

«Это не платежное средство, единственное, что она (купюра БРИКС - прим. ред.) сделана, конечно, очень высококачественно», - отметил собеседник агентства.

Федоров подчеркнул, что банкноты создавались по тем же технологиям, что и обычные купюры, однако они являются сувенирными.

С макетом купюры ознакомился президент России Владимир Путин. Он передал муляж главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, но та не оценила банкноту.

На символической купюре БРИКС изобразят тотемных животных стран - участниц объединения. Банкноты подготовят к следующему саммиту, который пройдет в 2025 году в Бразилии. Макет предоставил ТАСС генеральный директор компании «АРМ-регистр» Евгений Федоров.

Саммиты Россия Животные Владимир Путин БРИКС
25 октября 2024, 18:03
Набиуллина назвала причины повышения ключевой ставки до 21%
РИА «Новости»
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Повышение утилизационного сбора и тарифов ЖКХ сказывается на инфляции. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которую процитировала пресс-служба регулятора.

«Инфляционные ожидания заметно возросли. У населения они достигли максимальных значений за год», - отметила она.

По словам главы ЦБ, все эти условия вынудили ужесточить денежно-кредитную политику и повысить ключевую ставку до рекордного 21%. При этом руководство регулятора надеется, что инфляцию, которая по итогам года прогнозируется в 8,5%, удастся замедлить до 4,5-5% в следующем году.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предупредил , что рост утилизационного сбора приведет к повышению цен на автомобили примерно на 8%.

ЖКХ Центробанк Инфляция
24 октября 2024, 14:53
Силуанов обещал ответить на использование Западом замороженных резервов России
РИА «Новости»
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Если Запад начал использовать доходы от замороженных российских активов, Россия поступит зеркально. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Его процитировало РИА «Новости».

«Если западные страны начали использовать доход от замороженных резервов РФ, мы поступим абсолютно так же», - сказал глава ведомства.

По его словам, у России есть замороженные средства недружественных компаний и организаций. Они хранятся на счетах, поэтому страна может распоряжаться доходами от использования этих резервов таким же образом.

Силуанов подчеркнул, что власти страны могут направлять их на нужды экономики и регионов страны. Такие решения уже приняли, добавил министр.

Посольство России в США осудило решение Белого дома о передаче Украине 20 миллиардов долларов от замороженных на Западе российских активов. Диппредставительство назвало подобный шаг возведенным в ранг государственной политики воровством.

Доходы Запад Деньги Антон Силуанов Экономика
24 октября 2024, 10:46
Во ВШЭ раскрыли «новую реальность» российской экономики
РИА «Новости»
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В российской экономике образовалась «новая реальность» после кризиса 2022 года. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ), сообщил РБК.

«Новая реальность» представляет собой сокращение добычи полезных ископаемых и увеличение объемов обрабатывающих производств. Опрошенные агентством эксперты предположили, что такую реальность стабильной назвать пока нельзя. Изменения, по их мнению, несут временный характер.

«Потенциал аномально быстрого подъема в реальном секторе экономики к середине 2024 года в первом приближении исчерпан», - отметили эксперты ВШЭ.

Аналитики добавили, что темпы восстановления экономики исчерпали себя. А новыми факторами роста стали потребности оборонной промышленности и строительство жилья.

МВФ признал Россию четвертой экономикой мира. РФ обогнала Японию с ее показателем в мировом ВВП по по паритету покупательной способности в 3,38%.

ВШЭ Экономика

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