Россиянам рассказали о повышении пенсий в ноябре

По словам эксперта, это коснется пенсионеров, которые в октябре отметили 80-летие, а также тех, кто получил инвалидность первой группы. Вместо одной фиксированной части страховой пенсии им будет положено две. На прибавку могут надеяться и пенсионеры, которые оформляли в Социальном фонде перерасчет.

Также, с 1 ноября последний раз в 2024 году пересчитают размер доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон , согласно которому, с 1 января размер денежного довольствия, учитываемый при начислении военной пенсии, сохранят на уровне 89,83%. В начале 2025 года очередное повышение пенсии ждет работающих пенсионеров.