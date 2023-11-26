Россиянам рассказали о четырех вариантах выгодных вложений в 2024 году

Эксперт уточнил, что доллары и евро пользуются большим спросом и ликвидностью. Он рекомендовал купить подешевевшую валюту, пока курс не поднялся вновь.

«Это твердая валюта, которая не так сильно подвержена обесцениванию. К тому же, если куда-то ехать, она понадобится», - уточнил Григорьев.

По его словам, инвестиции в драгоценные металлы, а именно в золото, также станут хорошим решением в условиях нестабильной экономической ситуации. В такие периоды цены на драгоценные металлы начинают быстро расти.

В заключение специалист обратил внимание на банковские вклады и рынок ценных бумаг, которые могут принести хороший доход.

Во вторник, 21 ноября, курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей. Такого падения не наблюдали с июня текущего года. До этого аналитик Сергей Раманинов сообщал, что на укрепление рубля повлияли высокий экспорт и требования по продаже валютной выручки.