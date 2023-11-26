26 ноября 2023, 11:45

Россиянам рассказали о четырех вариантах выгодных вложений в 2024 году

РИА «Новости»
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В 2024 году наиболее надежными финансовыми вложениями для россиян станут доллары, евро и золото. В декабре и январе курс американской валюты может упасть еще больше, заявил Lenta.ru финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Эксперт уточнил, что доллары и евро пользуются большим спросом и ликвидностью. Он рекомендовал купить подешевевшую валюту, пока курс не поднялся вновь.

«Это твердая валюта, которая не так сильно подвержена обесцениванию. К тому же, если куда-то ехать, она понадобится», - уточнил Григорьев.

По его словам, инвестиции в драгоценные металлы, а именно в золото, также станут хорошим решением в условиях нестабильной экономической ситуации. В такие периоды цены на драгоценные металлы начинают быстро расти.

В заключение специалист обратил внимание на банковские вклады и рынок ценных бумаг, которые могут принести хороший доход.

Во вторник, 21 ноября, курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей. Такого падения не наблюдали с июня текущего года. До этого аналитик Сергей Раманинов сообщал, что на укрепление рубля повлияли высокий экспорт и требования по продаже валютной выручки.

Евро Доллары США Золото Россия Деньги Курс доллара
25 ноября 2023, 11:54
Сбербанк анонсировал запуск исламской ипотеки в двух регионах России
РИА «Новости»
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Сбербанк объявил о запуске программы исламской ипотеки «Ипотека Мурабаха». Особенные условия кредита под залог недвижимости начали тестировать в Башкирии и Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе финорганизации.

По условиям ипотеки в договоре купли-продажи стоимость недвижимости необходимо указывать с учетом наценки, в рассрочку и без уплаты процентов. Подобный принцип соответствует стандартам AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), отметили в пресс-службе.

«„Ипотека Мурабаха“ доступна на сумму от 300 тысяч до 100 миллионов рублей сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом от 30%», - указали в Сбербанке.

В Башкирии такие условия распространят на новостройки и вторичное жилье, в Дагестане - только на первичный рынок. Квартиры в новых домах можно будет приобрести только у девелоперов, прошедших аккредитацию в банке и использующих эскроу-счета.

Ранее СМИ сообщали, что Магаданская область и Чукотка оказались лидерами рейтинга российских регионов по испотечным платежам. Третье место занял Ямало-Ненецкий автономный округ.

Сбербанк Ипотека Деньги
24 ноября 2023, 19:13
Центробанк ужесточил лимиты на выдачу кредитов
РИА «Новости»
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Банк России на первый квартал 2024 года установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Благодаря этому доля потребительских кредитов снизится с 31 до 20%, сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на первый квартал 2024 года. Решение приняли для того, чтобы ограничить закредитованность граждан с высокой долговой нагрузкой», - указали в Центробанке.

После введения макропруденциальных лимитов доля задолженности по кредитам с ПДН более 80% в портфеле банков снизилась с 34 до 31%.

«Ужесточение МПЛ ускорит переход к сбалансированной структуре задолженности по потребительским кредитам, что снизит риски граждан, банков и МФО», - добавили в ЦБ.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила снижение ключевой ставки в 2024 году. Это может произойти в случае торможения роста цен.

Кредиты Центробанк
24 ноября 2023, 14:25
Зампред ВТБ Пьянов сравнил решения ЦБ по ключевой ставке с битвой при Ватерлоо
РИА «Новости»
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Центробанк России не достиг цели по стабилизации темпов роста цен в стране. Поэтому у него есть основания для очередного повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 15 декабря. Сложившаяся ситуация стала «неоконченной битвой при Ватерлоо», заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Его процитировал РБК.

Пьянов ранее сравнивал октябрьское заседание ЦБ со сражением армии Наполеона. Тогда регулятор поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов до 15% годовых. Это стало большой неожиданностью для многих участников финансового рынка.

«Задача охлаждения кредитного рынка пока не достигнута, что, <…>, оставляет возможность для дальнейшего повышения ставки. Битва при Ватерлоо еще не закончена», - подчеркнул Пьянов.

По его словам, Банк России провел лишь первую «атаку». Однако регулятор понимает, что в борьбе с инфляцией мешают контратаки «французской кавалерии».

Первый зампред ВТБ перечислил пять факторов, доказывающих, что Центробанк пока не достиг нужных целей. В данный список вошли темпы кредитования в октябре, ситуация на рынке труда, ожидания роста зарплат в 2024 году, запланированное увеличение бюджетных расходов, а также желание розничных поставщиков «двузначно» поднять цены в предстоящем квартале.

Поэтому в ходе декабрьского заседания ЦБ может поднять ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16% годовых, или сохранить ее на текущем уровне в 15%.

«Я бы, если бы сидел в совете директоров, голосовал бы за увеличение ставки до 16% в этой ситуации», - высказался топ-менеджер.

Ранее экономист Андрей Марголин заявил, что россияне смогут платить меньший налог после роста ключевой ставки. Он объяснил, что все зарплаты выше 150 тысяч, облагаются по ставке 13%, как и подавляющее большинство доходов, которые получают граждане РФ.

Банки ЦБ РФ Россия Деньги Центробанк
24 ноября 2023, 00:48
Банки ОАЭ ужесточили контроль за российским бизнесом в стране
Pxhere
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В Объединенных Арабских Эмиратах банки начали обращать более пристальное внимание на базирующиеся в стране российские фирмы. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, это связано с усилением давления США на ближневосточную страну.

В Соединенных Штатах уже не раз говорили о необходимости лишить Россию обходить введенные против нее санкции. Поэтому в ОАЭ стали тщательнее контролировать денежные переводы компаний, которые отправляют средства в РФ.

По данным источника, транзакции теперь занимают больше времени. Иногда деньги вообще блокируют, а их происхождение ставят под сомнение, требуя дополнительные документы.

В материале указали, что США, Великобритания и ЕС усилили давление на чиновниках в Эмиратах в желании закрыть российской стороне обход санкционных ограничений.

Банки в ОАЭ, добавили журналисты, запрашивают необходимую им информацию у клиентов из любой страны. Но для россиян ситуация стала особенно острой как раз из-за объема рестрикций.

В четверг, 23 ноября, новые антироссийские санкции ввели на Украине. Под ограничения в том числе подпали компании, работающие в сферах авиации, строительства и технологий.

Банки Россия ОАЭ Бизнес

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