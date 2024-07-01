Россиянам рассказали, насколько вырастут тарифы на электричество и ЖКУ

Самой дорогой электроэнергия будет на Чукотке - максимальная ставка составит 10,56 рубля за киловатт-час, в Якутии - в 8,58 рубля, на Камчатке - 8,23 рубля.

В Москве предельный тариф на электроэнергию установили в размере 7 рублей, а Подмосковье - 7,33 рубля. В Запорожской области минимальный тариф составляет 1,14 рубля, Херсонской - 1,22 рубля, в ЛНР - 1,25 рубля, в ДНР - 1,27 рубля.

Кроме того, с начала второго полугодия 2024 года увеличат тарифы на другие коммунальные услуги - подачу воды, газа и тепла.

Ранее стало известно, что в каждом регионе России будет свой процент индексации жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В среднем стоимость увеличится на 9,8%.