Россиянам рассказали, насколько вырастут пенсии после доиндексации

Социальные выплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции по итогам прошлого года.

«Индексация страховых пенсий с начала 2025 года составит не 7,3%, как предполагалось, а 9,5%. В итоге средний размер страховых пенсий составит порядка 24 550 рублей, а не 24 059 рублей, как предполагалось ранее», - уточнил эксперт.

Ляшок отметил, что в конце 2024 года средний размер страховой пенсии составлял 22,4 тысячи рублей, поэтому она вырастет на 2100 рублей. Российские пенсионеры получат в феврале специальную доплату для учета недоиндексации пенсий в январе.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что президент РФ Владимир Путин поручил дважды проиндексировать военные пенсии - на 9,5% с 1 января и на 4,5% с октября 2025 года.