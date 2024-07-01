Россиянам рассказали, кто получит двойную пенсию в 2024 году

Некоторые категории россиян могут получить сразу две пенсии. Среди них - родители погибших военнослужащих и федеральные госслужащие. Об этом «Газете.ru» сообщил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Претендовать на две пенсии могут девять категорий граждан РФ. Первая из них - родители военнослужащих, погибших во время военной службы или умерших от военной травмы после увольнения», - отметил он.

Также в перечень вошли вдовы военнослужащих и нетрудоспособные члены семей граждан, пострадавшие после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кроме того, две пенсии могут назначить членам семей умерших граждан из числа космонавтов, работникам летно-испытательного состава и федеральным госслужащим.

По словам Зайнуллина, двойную пенсию можно оформить, если руководство делало дополнительные взносы в НПФ.

Ранее сообщалось, что 1 июля некоторые пенсионеры будут получать повышенные выплаты. К ним относятся работающие пенсионеры, уволившиеся в июне, люди, достигшие 80-летнего возраста и инвалиды.