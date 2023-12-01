01 декабря 2023, 04:49

Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в декабре

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В декабре некоторые пенсионеры получат сразу две выплаты. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Россияне, получающие все виды пенсий и социальных выплат, и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, получат январские деньги в конце декабря», - пояснила экономист.

С 1 января 2024 года страховые пенсии по инвалидности и потери кормильца проиндексируют на 7,5%. С учетом новогодних праздников повышенную пенсию россияне получат в декабре 2023 года.

Россияне могут увеличить размер своей будущей пенсии, если накопят определенное количество пенсионных баллов и пенсионный стаж. Для этого необходимо работать официально и получать белую зарплату.

Пенсия Пенсионеры
30 ноября 2023, 19:01
Экспортеры увеличили продажи валюты в октябре и ноябре
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Крупнейшие экспортеры нарастили продажи иностранной валюты в октябре и ноябре 2023 года. Об этом рассказала директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.

«Чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами повысились в октябре на 36% относительно предыдущего месяца, до 12,5 миллиарда долларов. С начала ноября чистые продажи уже превысили этот уровень», - заявила Данилова.

Она добавила, что основной иностранной валютой на российском рынке становится китайский юань. Кроме того, возрастают трансграничные платежи в рублях.

Данилова отметила, что 1 октября объем средств иностранных банков на счетах и депозитах в российских составлял около 550 миллиардов рублей. Такими же показатели были и год назад, но теперь выросла доля банков из дружественных стран - 75%.

Ранее стало известно, что карты российской платежной системы «Мир» начали принимать в Лаосе. Через банкоматы уже можно снимать деньги в лаосской валюте в тестовом режиме. Карты «Мир» также принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Венесуэле и других странах. В будущем подключиться к российской платежной системе могут в Египте, Иране, Индонезии, Эфиопии.

Банки Рубль Россия Курс валют Деньги Центробанк
30 ноября 2023, 13:52
Количество незаконных операций с криптовалютой в России выросло вдвое
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Количество незаконных операций с криптовалютой в России в этом году выросло примерно вдвое. Об этом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи.

«Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учетом того, что все-таки система не доурегулирована, идет рост подозрительных операций примерно в два раза», - констатировал глава ведомства.

Чиханчин отметил, что эти операции в основном связаны с отмыванием денег от продажи наркотиков, мошенничеством и коррупцией. Однако благодаря одобренному Путиным «программному продукту» Росфинмониторинг вместе с ВТБ запустили так называемый прозрачный блокчейн, который позволяет проводить расследования по делам, связанным с криптовалютой. К нему подключились уже около семи тысяч работников правоохранительных органов и других «заинтересованных ведомств».

Ранее аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский в беседе с «360» рассказал о стратегиях успешных инвестиций в криптовалюту.

Наркотики Криптовалюты Владимир Путин
30 ноября 2023, 13:22
«Попытка набить цитируемость». Заявления о возможном запрете экспорта топлива раскритиковали
Читайте нас в: Google Новости
СМИ сообщили о возможном возвращении запрета на экспорт российского бензина. По словам депутата Госдумы Игоря Ананских, ограничения придется ввести, если поднимутся цены на топливо. О том, как на самом деле обстоят дела на топливном рынке, «360» рассказал руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз» Григорий Баженов.

Он опроверг возможность повторного введения запрета на экспорт и назвал сообщения об ограничениях попыткой пиара.

«На сегодняшний день это вряд ли требуется. Мне кажется, что это просто попытка на достаточно популярной в СМИ теме набить себе цитируемость, не более того», - указал эксперт.

Экономист подчеркнул, что сейчас на топливном рынке ситуация стабилизировалась. По его словам, никаких причин для запрета на экспорт бензина нет.

«По идее, речь идет о том, что в условиях запрета идет затоваривание внутреннего рынка, и цены на бензин не растут. Идея в этом, но я не вижу необходимости в этом сегодня. Цены очень приемлемые, и на АИ-92, и на АИ-95», - заключил Баженов.

Ранее первый зампред комитета по энергетике Госдумы Игорь Ананских анонсировал возможность введения запрета на экспорт топлива. Он заявил, что на этот шаг придется пойти в том случае, если российские нефтяные компании не смогут сдерживать цены на внутреннем рынке.

Госдума РФ Топливо Бензин Экономика
30 ноября 2023, 12:02
СПБ Биржа обратится к Минфину США за разрешением на разблокировку активов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
СПБ Биржа направит Минфину США обращение с просьбой разблокировать клиентские активы. Об этом заявил генеральный директор площадки Евгений Сердюков, сообщила пресс-служба биржи.

Он отметил, что над выводом активов работает команда международных юристов, специализирующихся на вопросах санкций. СПБ Биржа занимается разработкой нескольких планов для разблокировки.

«Нашей основной стратегией является взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами США (подразделение Минфина США - прим. ред.) - эта организация более известна как OFAC», - указал Сердюков.

Площадка собирается получить разрешение OFAC и полностью вернуть клиентам активы. Гендиректор СПБ Биржи назвал этот вопрос приоритетным. По его словам, приблизительные сроки опубликуют на официальном сайте площадки в ближайшее время.

Ранее глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ России Михаил Мамута сравнил ситуацию с якобы банкротством СПБ Биржи с преступлением. Он подчеркнул, что площадка не подавала документы о банкротстве. Мамута назвал ситуацию недопустимой и призвал расследовать ее.

США Экономика

Новости по теме