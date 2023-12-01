Россиянам рассказали, кто получит две пенсии в декабре

«Россияне, получающие все виды пенсий и социальных выплат, и у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, получат январские деньги в конце декабря», - пояснила экономист.

С 1 января 2024 года страховые пенсии по инвалидности и потери кормильца проиндексируют на 7,5%. С учетом новогодних праздников повышенную пенсию россияне получат в декабре 2023 года.

Россияне могут увеличить размер своей будущей пенсии, если накопят определенное количество пенсионных баллов и пенсионный стаж. Для этого необходимо работать официально и получать белую зарплату.