Россиянам рассказали, кто не получит прибавку к пенсии в апреле

«С учетом индексации социальных пенсий в апреле, размеры пенсионных выплат увеличатся для большинства категорий пенсионеров. Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим», - уточнил эксперт.

По его словам, для пенсионеров военной сферы и госсектора повышение выплат происходит параллельно с индексацией заработных плат в этих сферах. Военным и силовикам повышали зарплаты в октябре прошлого года, а индексация зарплат госслужащих в прошлом году не проводилась.

Отдельная категория - работающие пенсионеры. С 1 февраля 2016 года согласно закону президента России Владимира Путина индексация их пенсий приостановлена.

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