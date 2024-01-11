11 января 2024, 03:09

Россиянам рассказали, кому ждать увеличения выплат в феврале

Pixabay
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Пособия по безработице с 1 февраля начнут индексироваться ежегодно, заявила агентству «Прайм» доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Ранее она оставалась единственной соцвыплатой без фиксированного повышения.

Иванова-Швец напомнила, что в 2024 году в силу вступили поправки в закон, регулирующий размер пособий. Новый текст учитывает инфляцию и закрепляет индексацию выплаты, которая будет зависеть от роста цен.

Эксперт подчеркнула, что правила выплаты останутся прежними: для ее получения необходимо иметь статус безработного, а максимальный размер можно будет получать только в течение 12 месяцев, после чего сумма будет сокращаться. Согласно нынешним расценкам, диапазон пособия составляет от 12,7 до 1,5 тысячи рублей.

С 1 января в России на 18,5% увеличился размер минимальной оплаты труда : обновленная сумма составила 19 242 рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что повышение МРОТ увеличит зарплаты более 4,5 миллиона россиян и поспособствует росту других выплат, включая пособия по беременности и временной нетрудоспособности.

Выплаты в России Деньги
11 января 2024, 01:18
Россиянам объявили о грядущем снижении цен на яйца
Unsplash
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Цены на яйца у производителей снизились за последние две недели, что должно привести к падению их стоимости в магазинах. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Максима Титова.

Он заявил, что принятые властями меры для стабилизации цен на яйца показали первые результаты. В начале 2024 года стоимость яиц первой категории у производителей снизилась на 2,5%, а второй - на 4,2%.

Положительно на динамику цен влияют и естественные факторы. Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов указал на рост производства яиц в прошлом году, который позволит предотвратить рост цен. Также он отметил, что повышенный предновогодний спрос пришел в норму.

Одним из способов контроля цены стало увеличение поставок яиц из других стран. Белоруссия увеличила свой экспорт в Россию вдвое, первую партию продукта в 2024 году отправила Турция , несколько десятков тонн привезли в РФ из Азербайджана.

Несмотря на позитивные тенденции, ждать резкого снижения цен на яйца россиянам не стоит. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева назвала установившуюся стоимость в 110-125 рублей за десяток справедливой.

Сельское хозяйство Продукты
10 января 2024, 18:19
Россия достигла рекордных показателей бурения нефти
Pixabay
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Западные санкции не помешали России добиться рекордных показателей по бурению нефти, сообщило агентство Bloomberg. В 2023 году в стране пробурили нефтедобывающие скважины общей глубиной около 30 тысяч километров.

Россия второй год подряд обновляет рекорд по объему бурения, приближаясь к показателям советского времени. Высокие темпы бурения позволяют стране сохранять высокий уровень производства топлива, несмотря на ограничения и нестабильную ситуацию на рынке, отмечается в публикации.

Аналитик компании BCS Global Markets Рональд Смит указал на то, что страны Запада недооценили независимость России в топливной сфере. Энергетическая система страны продемонстрировала способность адаптироваться к новым условиям и сделала бесполезными такие меры, как введение потолка цен на нефть и запрет на экспорт технологий.

Санкции заставили Россию активнее работать на новых рынках, в то время как экспорт нефтепродуктов в Европу сократился в 10 раз. Новыми главными партнерами РФ стали Китай и Индия. По словам эксперта Андрея Листовского, потенциал российского экспорта топлива не исчерпан: запрос на нефть присутствует в странах Африки.

Западные санкции не помешали России добиться рекордных показателей по бурению нефти, сообщило агентство Bloomberg.

В 2023 году в стране пробурили нефтедобывающие скважины общей глубиной около 30 тысяч километров.

Санкции Нефть Россия
10 января 2024, 15:07
Банк России рассказал о новой схеме мошенничества с активами
Freepik
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Мошенники разработали новую схему для обмана россиян. Злоумышленники представляются сотрудниками банковских организаций и предлагают клиентам «разблокировать» их активы. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

В рамках преступной схемы злоумышленники просят перевести на свой счет сумму, равную стоимости замороженных ценных бумаг. Мошенники перед этим обещают банковским клиентам, что те в итоге получат деньги в двойном размере. Отправленные им средства преступники не возвращают.

«Мошенники могут выдавать себя за финансовую организацию и при этом не иметь лицензии Банка России», - напомнили в финансовом регуляторе.

Центробанк призвал россиян внимательно проверять легальность компаний и не переводить деньги подозрительным организациям.

Ранее эксперты обнаружили новый вид мошенничества. Злоумышленники могут взламывать аккаунты в соцсетях и с помощью искусственного интеллекта создавать на основе голоса реального человека аудиозаписи. Мошенники рассылают аудиодорожки знакомым хозяина аккаунта и вымогают у них деньги.

Банки Мошенничество Деньги Центробанк
10 января 2024, 13:02
Путин пообещал рассмотреть возможность льготных автокредитов многодетным на Дальнем Востоке
РИА «Новости»
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Правительство рассмотрит возможность ввести льготное кредитование на покупку машин многодетными семьями с Дальнего Востока. Президент Владимир Путин сказал на встрече с жителями Чукотки, что даст такое поручение. Его процитировало РИА «Новости».

Глава государства не поддержал идею разрешить использовать маткапитал на покупку машины. По его словам, эту меру изначально задумывали как инструмент поддержки многодетных семей по ключевым вопросам жизни, прежде всего, по улучшению жилищных условий. Владимир Путин заявил, что расширяя возможности использования маткапитала, государство не сможет гарантировать обеспечение интересов детей.

«Давайте не будем сейчас трогать семейный капитал на эти цели. Просто попросим правительство и министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобиля. Ну, скажем, в крайнем случае для многодетных семей на Дальнем Востоке», - сказал он.

Владимир Путин заявил, что поручит кабмину проработать вопрос субсидирования кредитов на приобретение автомобиля вне рамок семейного капитала.

В России, заявил он, становится модным обзаводиться большим количеством детей. По словам Владимира Путина, важно, чтобы государство поддерживало многодетные семьи. Он напомнил, что уже ввели целый набор мер поддержки - ипотеку, освобождение от налога на доходы при продаже прежнего и покупке нового жилья, единую систему льгот от беременности матери до совершеннолетия ребенка.

Льготы Семья Кредиты Машины Владимир Путин Дальний Восток

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