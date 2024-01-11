Россиянам рассказали, кому ждать увеличения выплат в феврале

Иванова-Швец напомнила, что в 2024 году в силу вступили поправки в закон, регулирующий размер пособий. Новый текст учитывает инфляцию и закрепляет индексацию выплаты, которая будет зависеть от роста цен.

Эксперт подчеркнула, что правила выплаты останутся прежними: для ее получения необходимо иметь статус безработного, а максимальный размер можно будет получать только в течение 12 месяцев, после чего сумма будет сокращаться. Согласно нынешним расценкам, диапазон пособия составляет от 12,7 до 1,5 тысячи рублей.

С 1 января в России на 18,5% увеличился размер минимальной оплаты труда : обновленная сумма составила 19 242 рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что повышение МРОТ увеличит зарплаты более 4,5 миллиона россиян и поспособствует росту других выплат, включая пособия по беременности и временной нетрудоспособности.