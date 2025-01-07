Россиянам рассказали, кому придется заплатить налог по вкладам

В 2025 году при расчете необлагаемой суммы учитывается максимальная ключевая ставка за год, пояснил специалист.

«В 2024 году это дало высокий порог (210 тысяч рублей), а значит - больше необлагаемой части дохода», - сообщил эксперт.

Если годовой доход в текущем году превысит 2,4 миллиона рублей, то налог по вкладам вырастет с 13% до 15% с суммы превышения. ФНС высчитывает сумму выплат по данным, присланным банками. Уведомление о налоге придет в личный кабинет, отметил Григориади. Указанный налог будет необходимо оплатить до 1 декабря 2025 года.

Дарение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг не облагается налогом , если их получили от членов семьи или близких родственников, в остальных случаях одариваемому придется заплатить НДФЛ. Работодателю, желающему вручить сотруднику подарок стоимостью более трех тысяч рублей, придется заключить договор дарения в письменной форме.