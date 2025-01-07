07 января 2025, 05:38

Россиянам рассказали, кому придется заплатить налог по вкладам

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Налог по вкладам в 2025 году нужно будет платить по новым правилам в зависимости от ключевой ставки Центробанка России. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт Института экономики роста имени Столыпина Дмитрий Григориади.

В 2025 году при расчете необлагаемой суммы учитывается максимальная ключевая ставка за год, пояснил специалист.

«В 2024 году это дало высокий порог (210 тысяч рублей), а значит - больше необлагаемой части дохода», - сообщил эксперт.

Если годовой доход в текущем году превысит 2,4 миллиона рублей, то налог по вкладам вырастет с 13% до 15% с суммы превышения. ФНС высчитывает сумму выплат по данным, присланным банками. Уведомление о налоге придет в личный кабинет, отметил Григориади. Указанный налог будет необходимо оплатить до 1 декабря 2025 года.

Дарение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг не облагается налогом , если их получили от членов семьи или близких родственников, в остальных случаях одариваемому придется заплатить НДФЛ. Работодателю, желающему вручить сотруднику подарок стоимостью более трех тысяч рублей, придется заключить договор дарения в письменной форме.

Банки Выплаты в России Доходы Налоги Экономика
06 января 2025, 12:48
«Надо установить лимит». Юрист объяснил, как бороться с неплательщиками алиментов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Установление лимитов по минимальному ежемесячному платежу для алиментщиков поможет бороться с неплательщиками. Сумму следует установить в зависимости от региона, заявил ведущей 360.ru Екатерине Малашенко управляющий партнер юридического бюро Дмитрий Кваша.

Сейчас закон устанавливает платеж по алиментам либо в процентном соотношении к легальному заработку, либо в твердой фиксированной сумме, напомнил эксперт.

«Понятное дело, что вот такие хитрецы говорят: „У меня есть официальная заработная плата 20 тысяч рублей, с нее я готов платить“. Здесь необходимо обложиться некой документальной базой, подтверждающей, что эта заработная плата фиктивна», - посоветовал юрист.

По его словам, в законодательство следует внести изменения в виде лимита, меньше которого алиментщик не сможет платить.

«Нельзя установить алименты в размере пяти тысяч, что можно купить за эти деньги ребенку, как его можно прокормить, как его содержать? Надо установить некий лимит, допустим, для регионов он будет свой. Если человек зарабатывает больше этого лимита, <… >, то он платит его. Если меньше и он как-то уклоняется, соответственно - 20 тысяч, ни копейкой меньше. Либо ищи дополнительную работу, чтобы не халтурить и не уклоняться, чтобы твой ребенок нормально существовал», - заключил эксперт.

С 2025 года приставы смогут взыскивать долги с россиян в цифровых рублях, сообщили ранее в ФССП.

Рубль Дети Законы Деньги
05 января 2025, 22:28
Россиянам напомнили об увеличении размера пособия по родам и беременности
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Размер выплат пособий по беременности и родам в 2025 году увеличился. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда.

В ведомстве напомнили, что итоговая сумма выплат рассчитывается из среднего заработка женщины за два года, которые она отработала до декретного отпуска.

Также сумма выплаты привязана к размеру минимального размера оплаты труда, которая в 2025 году составляет 22 440 рублей в месяц.

Минимальная сумма пособий по беременности и родам за 140 дней составит 103 285 рублей, максимальная - 794 355 рублей.

Если женщина уйдет в декретный отпуск на 156 дней, то минимальная сумма, на которую она может рассчитывать составит 115 089 рублей и 885 139 рублей максимальная.

Самый длительный декрет составляет 194 дня. Поэтому минимальный размер выплат за этот срок: 143 123 рубля, а максимальный один миллион 100 750 рублей.

Ранее эксперт Президентской академии Марина Солодовникова напомнила, что в 2025 году работающим пенсионерам проведут первую за девять лет индексацию пенсий.

Она посоветовала тем, кто хочет получить повышенные выплаты , уволиться с работы на один месяц, чтобы при перерасчете учли пропущенные года, когда индексация не проводилась.

Такой вариант предусмотрели, чтобы россияне, которые достигли пенсионного возраста, но продолжили работать, могли получить более значимую прибавку.

Беременность Выплаты в России Женщины Россия
05 января 2025, 15:30
Финансист Бархота назвал недостатки социального вклада для россиян
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские банки с 1 июля откроют социальные вклады с максимальной ставкой для людей с низким доходом. Максимальная сумма, которую можно положить на депозит, составит 50 тысяч рублей, на которые начислят проценты. Эксперт финансового рынка кандидат экономических наук Андрей Бархота в комментарии 360.ru назвал эту меру поддержки малоэффективной.

Он пояснил, что цель социальных вкладов направлена на повышение уровня доходов малообеспеченных россиян, привлекая их большим размером ставки. Но максимальная сумма в 50 тысяч рублей недостаточна и является существенным ограничением.

«Если у гражданина есть доход в 50 тысяч рублей, то эта сумма ближе к среднемесячной номинальной заработной плате. То есть она достаточно мала. В ситуации достаточно высокой инфляции и цен гражданин склонен эти деньги рассматривать не как сбережения, а как отложенные потребления», - заявил Бархота.

Эксперт финансового рынка пояснил, что люди скорее сохранят эти деньги у себя, что потратить их на непредвиденные расходы.

По мнению Бархоты, социальные вклады станут дополнением тех мер поддержки россиян с низкими доходами, которые они сейчас получают в виде дотаций, льгот и скидок в магазинах. Но процентная ставка социального вклада не покроет дефицит доходов населения из-за предельного размера суммы.

Для того чтобы люди стали открывать депозиты, им необходимо больше денег, чтобы иметь доступ к товарам и услугам, которые сейчас для них недоступны. Это можно сделать за счет дополнительных дотаций и пособий. В этом случае социальные вклады сработают и дадут эффект.

Ранее главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что повышенные ставки по депозитам позволят россиянам жить на проценты, но для этого необходимо положить на счет достаточно крупную сумму денег. Зварич пояснил, что если семья тратит в месяц около 100 тысяч рублей, то для этого в банке нужно держать не менее 6,7 миллиона рублей при действующей ставке в 20%. Если же она снизится в два раза, то хранящаяся в банке сумма должна увеличиться до 13,6 миллиона рублей.

Банки Доходы Россия Деньги
03 января 2025, 04:36
Россиянам объяснили принцип индексации пенсий в 2025 году
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В начале 2025 года в России повысятся пенсии. Впервые за много лет индексация коснется выплат работающим пенсионерам. Эксперт Президентской академии Марина Солодовникова сообщила агентству «Прайм», кто именно получит увеличенную сумму.

Индексация пенсий работающим пенсионерам приостановилась девять лет назад. Солодовникова сообщила, что повышение возобновится с учетом пропущенных лет. Для получения максимальной суммы эксперт посоветовала уволиться и не работать хотя мы в течение месяца.

«Такой вариант предусмотрен для того, чтобы работающие пенсионеры смогли получить более значимую прибавку. Таким образом, уровень индексации будет считаться от той суммы, которую работающий пенсионер мог бы получать, если бы не работал», - сказала она.

Кроме страховой пенсии в России увеличится социальная , до 15,5 тысячи рублей. Стоимость пенсионного балла повысится до 142,76 рубля.

В начале 2025 года в России повысятся пенсии. Впервые за много лет индексация коснется выплат работающим пенсионерам. Эксперт Президентской академии Марина Солодовникова сообщила агентству «Прайм» , кто именно получит увеличенную сумму.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Деньги

Новости по теме