Россиянам рассказали, кому положен перерасчет пенсии

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Кроме того, работающим пенсионерам нужно помнить о своих основаниях перерасчета. Речь идет о страховых взносах, которые перечисляет за них работодатель.

«Также к перерасчету ведут результаты инвестирования и те поступления денежных средств, которые не учитывали при расчете пенсии. Такие перерасчеты производят 1 августа каждого года», - пояснили в пресс-службе.

Существует возможность перерасчета пенсии по заявлению, например, при изменении количества иждивенцев, находящихся на попечении пенсионера, а также категории получателя страховой пенсии при потере кормильца.

Также специалисты Роскачества напомнили, что так называемые нестраховые периоды теоретически учитывают в общем стаже, однако их могут не учесть, если в нужный момент пенсионер не предоставил соответствующие документы.

Максимальная прибавка к пенсии у работающих пенсионеров с 1 августа составила 400 рублей. Категория таких граждан получает заработную плату на месте работы и страховые выплаты, напомнила ранее юрист Анна Хрусталева.

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