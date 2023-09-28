Россиянам рассказали, кому положен перерасчет пенсии
Специалисты Роскачества рассказали, когда и как осуществляется перерасчет пенсии. Например, его достаточно часто производят в автоматическом формате, когда получатель пенсии достиг возраста 80 лет или изменилась группа инвалидности, сообщил RT.
Кроме того, работающим пенсионерам нужно помнить о своих основаниях перерасчета. Речь идет о страховых взносах, которые перечисляет за них работодатель.
«Также к перерасчету ведут результаты инвестирования и те поступления денежных средств, которые не учитывали при расчете пенсии. Такие перерасчеты производят 1 августа каждого года», - пояснили в пресс-службе.
Существует возможность перерасчета пенсии по заявлению, например, при изменении количества иждивенцев, находящихся на попечении пенсионера, а также категории получателя страховой пенсии при потере кормильца.
Также специалисты Роскачества напомнили, что так называемые нестраховые периоды теоретически учитывают в общем стаже, однако их могут не учесть, если в нужный момент пенсионер не предоставил соответствующие документы.
Максимальная прибавка к пенсии у работающих пенсионеров с 1 августа составила 400 рублей. Категория таких граждан получает заработную плату на месте работы и страховые выплаты, напомнила ранее юрист Анна Хрусталева.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.