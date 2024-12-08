Россиянам рассказали, когда ставки по вкладам будут на пике

Он пояснил, что ставки пойду вверх из-за двух причин. Во-первых, Центробанк, скорее всего, на ближайшем заседании снова увеличит ключевую ставку на один-два процентных пункта. Это в итоге привет к росту ставок во вкладам. Заседание ЦБ запланировано на 20 декабря.

Также Акимов напомнил, что банки в декабре и январе обычно устраивают скидки. С их помощью они привлекают новых вкладчиков в рамках праздничных акций.

«Влияние этих факторов повысит привлекательность вкладов для краткосрочных вложений этой зимой», - отметил эксперт.

Ранее заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Экономического факультета РУДН Дарья Динец предупредила, что при оплате товаров через QR-код не начисляется кешбэк.