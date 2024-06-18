Россиянам рассказали, какую пенсию ждать при средней зарплате

«Исходя из положений Конвенции МОТ № 102, частично ратифицированной РФ, пенсия должна будет составить 40% от утраченного заработка. <…> Для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч», - пояснила она.

Депутат также напомнила, что в 2024 году для выхода на пенсию нужно заработать не менее 28,2 ИПК (Индивидуальный пенсионный коэффициент) и иметь 15-летний стаж работы.

Ранее эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова напомнила, что с 1 июля рост пенсий затронет работающих пенсионеров , уволившихся в июне. Также повышение выплат ждет россиян, которые в июле отметят 80-летний юбилей.