31 октября 2023, 03:18

Россиянам рассказали, какие пособия вырастут с 2024 года

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Выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей вырастут в 2024 году. Изменятся и условия получения пособий, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Максимальная выплата по уходу за ребенком до полутора лет увеличится с 33 282 рублей до 49 123 рублей. К 2025 году планка повысится до 68 996 рублей, сообщила экономист.

«Меняются и условия - пособие разрешат получать даже при возвращении на работу, чего раньше не было», - отметила Иванова-Швец.

Также в 2024 году в России проиндексируют материнский капитал - на 44 тысячи рублей на первого ребенка и на 58 тысяч рублей на второго. Максимальная выплата по беременности и родам вырастет до 565 562 рублей. В 2025 году максимальный размер пособия составит 763 671 рубль.

Проект федерального бюджета на 2024 и плановые 2025 и 2026 годы прошел первое чтение в Госдуме. В проекте трехлетнего бюджета прописали выполнение социальных обязательств перед россиянами и решение задач, поставленных президентом страны.

Выплаты в России
30 октября 2023, 17:08
Увеличилось число россиян, выплачивающих другие кредиты вместе с ипотекой
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Количество ипотечных заемщиков в России превысило 10 миллионов, почти у половины из них есть еще минимум один дополнительный кредит. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

По данным бюро кредитных историй, в первом полугодии 2023-го число заемщиков в России по всем видам кредитов достигло 47 миллионов, указали в Центробанке. Количество людей, у которых есть три займа и более, выросло до 11,2 миллиона человек.

«Количество заемщиков, имеющих дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит, растет четвертый квартал подряд», - отметили в ЦБ.

К 1 июля 2023 года доля таких заемщиков среди всех россиян, у которых есть ипотека, достигла 46%. За год показатель повысился на пять процентных пунктов.

По данным Банка России, кредит на ремонт мог взять каждый четвертый ипотечный заемщик. У восьми из 10 людей, оформивших ипотеку во втором квартале 2023-го, уже был потребительский кредит, добавили в Центробанке.

Регулятор ранее предложил российскому правительству поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что российский ипотечный рынок находится в стадии перегрева, поэтому необходимо снизить риски дефолта.

Россия Кредиты Ипотека Деньги Центробанк
30 октября 2023, 05:06
Стало известно, какая выплата резко вырастет в 2024 году
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Максимальные выплаты по больничному листу в 2024 году увеличатся в полтора раза, а в 2025 — в два. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Юрист объяснил, что обязательства по оплате больничного распределены между работодателем и Социальным фондом. По закону работодатель оплачивает три первые дня больничного, все остальные дни - Социальный фонд.

В этом году максимальная сумма, на которую может рассчитывать работник за день нахождения на больничном, составляет 2737 рублей. Получить ее могут люди, у которых восемь и более лет страхового стажа. В противном случае сумма выплат будет ниже.

При этом в проекте бюджета Соцфонда на 2024 год на выплаты по больничному заложена сумма 4100 рублей, а в 2025-м году - 5674 рубля.

Ранее руководитель Департамента социального развития Аппарата Федерации независимых профсоюзов России Константин Добромыслов рассказал, как пенсионеры могут увеличить размер своих социальных выплат в полтора раза.

Максимальные выплаты по больничному листу в 2024 году увеличатся в полтора раза, а в 2025 - в два. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Пенсия Выплаты в России Больничный
29 октября 2023, 22:26
Западные инвестиции россиян оказались заморожены
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Недружественные страны заморозили активы не только крупных российских компаний, но и простых граждан страны. Россияне, до СВО вложившиеся в ценные бумаги иностранных компаний, не могут получить доступ к своим активам. Об это рассказало РИА «Новости».

По данным агентства, инвестициями занимается треть россиян. Большая часть из них вложились в акции (62%), 33% - в облигации, 29% - в валюту, 23% - в ПИФы, 15% - в драгметаллы, 12% - в криптовалюту и 9% - в бизнес.

До СВО многие россияне предпочитали хранить накопления в ценных бумагах крупнейших американских корпораций - от Coca-Cola до Microsoft. Теперь все эти активы заморожены, а перспективы разблокировки туманные.

«Арестованные активы нельзя продать, дивиденды не приходят, часть, например депозитарные расписки Head Hunter, снятые с американской биржи, просто обнулились. За остальным можно только наблюдать, это абсолютный неликвид», - объяснила инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

Теоретически замороженные активы можно продать - но с дисконтом около 80%.

ЦБ недавно предложил обменивать замороженные российские активы на западные, напомнил профессор кафедры Математических методов в экономике РЭУ имени Плеханова Никита Моисеев. По словам эксперта, основная проблема этой инициативы в том, что в России заморожено в разы меньше иностранных активов.

Эксперты советуют инвесторам выбирать активы той страны, в которой у них гражданство и брокерский счет. Например, в России стабильно хорошую динамику показывает «Мосэнерго» и компании сотовой связи. А инвестиции в серебряные или золотые монеты выгоднее покупки слитков.

«Порой стоимость растет на сотни процентов за год. Главное - изучить вопрос, но тут все гораздо проще, чем с акциями», - заявил член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа посоветовал россиянам инвестировать отложенные для детей деньги , чтобы защитить их от инфляции.

Инвестиции Санкции
29 октября 2023, 04:26
IT-специалист назвал переводы, из-за которых могут заблокировать банковскую карту
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Искусственный интеллект может заблокировать банковскую карту за нетипичные операции клиента. А вот сообщения о назначении перевода никакой роли для ИИ не имеют. Об этом агентству «Прайм» рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

Наиболее частая и веская причина для блокировки карты - регулярное снятие крупных сумм, особенно, сразу после зачисления денег.

По словам эксперта, выводы о безопасности той или иной операции искусственный интеллект делает на основе математических моделей. Для подозрительных или нетипичных операций может потребоваться дополнительная проверка.

Переводы между людьми, связанными родственными или рабочими отношениями, скорее всего, не вызовут подозрений системы, в отличие от переводов незнакомцам. При этом строка «назначение платежа» не имеет особенного значения для искусственного интеллекта.

Ранее стало известно о новом способе мошенничества с банковскими картами. Юрист Иван Соловьев рассказал, что злоумышленники под видом сотрудников сотового оператора уговаривают свою жертву перезаключить договор на использование номера телефона. В ходе разговора мошенник узнает у собеседника код из СМС и убеждает пройти по ссылке, после чего получает доступ к карте жертвы и ее аккаунту на «Госуслугах».

Банки Мошенничество Деньги

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