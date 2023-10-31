Россиянам рассказали, какие пособия вырастут с 2024 года

Максимальная выплата по уходу за ребенком до полутора лет увеличится с 33 282 рублей до 49 123 рублей. К 2025 году планка повысится до 68 996 рублей, сообщила экономист.

«Меняются и условия - пособие разрешат получать даже при возвращении на работу, чего раньше не было», - отметила Иванова-Швец.

Также в 2024 году в России проиндексируют материнский капитал - на 44 тысячи рублей на первого ребенка и на 58 тысяч рублей на второго. Максимальная выплата по беременности и родам вырастет до 565 562 рублей. В 2025 году максимальный размер пособия составит 763 671 рубль.

Проект федерального бюджета на 2024 и плановые 2025 и 2026 годы прошел первое чтение в Госдуме. В проекте трехлетнего бюджета прописали выполнение социальных обязательств перед россиянами и решение задач, поставленных президентом страны.