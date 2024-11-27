Россиянам рассказали, какие доллары брать в Турцию

В среду корреспондент агентства узнал, что в столице Турции перестали принимать банкноты номиналом 50 и 100 долларов старого образца. Причиной стали сообщения в местных СМИ и социальных сетях о большом количестве фальшивых купюр.

«Мы неоднократно говорили, что проблема с приемом купюр старого образца не имеет какого-то логического решения. Казалось бы, США как страна, которая является эмитентом данного типа купюр, могла бы внести свои разъяснения, но предпочитает сохранять молчание», - отметил Мурадян.

Он добавил, что на данный момент нет никаких признаков того, что государство-эмитент намерено принимать меры в отношении валюты, которая формально все еще находится в обращении.

По его словам, даже с точки зрения элементарной логики сложно объяснить, почему так происходит. Он посоветовал россиянам, собирающимся в поездку за границу, заранее позаботиться о покупке долларов нового образца или другой валюты, которую можно обменять в стране пребывания. Такую валюту можно приобрести в России.

Ранее официальный курс доллара превысил 108 рублей. Евро стоит более 113 рублей, а юань - выше 14. Центробанк также временно отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке.