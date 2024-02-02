Россиянам рассказали, как вернуть деньги за страховку по ипотеке

По словам парламентария, если документы оформлены правильно, то средства перечислят в течение недели. Он подчеркнул, что россияне имеют право отказаться от страховки в течение 30 дней.

«Однако нужно внимательно изучить договор, поскольку там может быть прописано, что при отказе от нее банк повышает процентную ставку», - добавил Чаплин.

Граждане также могут получить налоговый вычет за уплаченные проценты по ипотеке, за ремонт квартиры в новом доме, если она куплена у девелопера без отделки. У официально трудоустроенных россиян есть право на получение вычета за покупку недвижимости, приобретенного до 2014 года. Можно вернуть 13% от стоимости жилья и 13% от суммы процентов по ипотеке. При этом вычет не должен превышать 650 тысяч рублей.

Ранее эксперт по недвижимости Елена Козлова сообщила, что в России вырос интерес к индивидуальному строительству. Она спрогнозировала рост ИЖС в текущем году.