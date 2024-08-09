09 августа 2024, 06:11

Россиянам рассказали, как принцип «лесенки» увеличит сбережения

РИА «Новости»
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Метод «лесенки» в накоплении сбережений вновь стал популярным среди россиян из-за повышения ставок по депозитам. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев рассказал агентству «Прайм», как работает эта система.

По его словам, сначала нужно определить сумму нерегулярных расходов в будущем, которые придется совершить помимо ежемесячных трат.

Затем стоит разделить накопления на несколько «конвертов» в соответствии со сроками, когда они понадобятся (или не понадобятся) для покрытия расходов, помимо ежемесячных платежей. После этого, исходя из сроков «конвертов», можно выбрать подходящие депозиты для размещения средств.

Также специалист рекомендовал не размещать деньги на срок более года, даже при высокой банковской ставке.

Ранее руководитель проекта «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик заявил, что способность людей копить деньги не всегда связана с материальным положением. Иногда им мешает бессистемность и эмоциональность трат.

Метод «лесенки» в накоплении сбережений вновь стал популярным среди россиян из-за повышения ставок по депозитам. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев рассказал агентству «Прайм» , как работает эта система.

Банки Кредиты Деньги
08 августа 2024, 16:52
Работа курьером возглавила список самых высокооплачиваемых в России
pxhere.com
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Самую высокую заработную плату в России предлагают курьерам. Эти данные РИА «Новости» опубликовало со ссылкой на сервис Headhunter.

Согласно вакансиям на hh.ru, наиболее высокие зарплаты ожидают курьеров с личным транспортом (особенно с грузовым), а также тех, кто выполняет функции грузчика, активно использует мобильные приложения и осуществляет доставку более чем по 25 адресам в день.

Кроме того, предпочтение отдается самозанятым и индивидуальным предпринимателям.

По данным сервиса, пик заработков сотрудников доставки пришелся на декабрь 2023 и январь 2024 годов.

Самые низкие заработные платы в России получают дворники, уборщики, воспитатели, няни и учителя.

Исследования Работа Деньги Курьеры
08 августа 2024, 16:26
«Изменились планы». Россияне потеряли интерес к маркетплейсам
pxhere.com
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Аналитики Infoline заявили, что россияне в период с апреля по июнь реже пользовались доставкой товаров повседневного спроса. Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов рассказал 360.ru, связано ли это с ростом цен.

Причина снижения количества покупок весной и летом, совершенных потребителями онлайн, заключается в периоде отпусков.

«Это традиционное падение, потому что у людей в летний период меняются планы. Если мы говорим о товарах повседневного спроса, то речь скорее всего идет о тех товарах, которые люди чаще покупают в период осень-весна. Далее начинается период отпусков, и, естественно, продажи падают», - рассказал он.

При этом массового роста цен на товары в онлайн-магазинах не наблюдается, отметил эксперт. Вне зависимости от того, есть ли нехватка курьеров и сборщиков, цены остались прежними, так как товар всегда можно заказать в пункт выдачи.

«У нас есть пункты выдачи заказов, которыми тоже все активно пользуются. Что касается курьерской доставки, то могут быть перебои с уходом части рабочей силы, состоящей из мигрантов. Но в целом отметить рост цен на маркетплейсах нельзя», - подытожил он.

Ранее Анфиногенов предупредил россиян о подорожании товаров из-за изменений в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, который усложнит ввоз товаров в Россию.

Еда Маркетплейсы Покупки
08 августа 2024, 15:57
Майнинг криптовалют официально разрешили с ноября
Unsplash
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Президент Владимир Путин подписал закон, с 1 ноября официально разрешающий в России майнинг криптовалюты. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Согласно нему, заниматься майнингом смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, внесенные в специальный реестр Минцифры. Если предприниматель в него не входит, он не должен будет превышать установленные лимиты потребления электроэнергии. При этом совмещать майнинг с работой в сфере электроэнергетики будет запрещено.

Ранее Госдума разрешила с 1 сентября проводить биржевые торги и внешнеторговые расчеты с помощью криптовалюты.

В июле Путин указал, что развитие майнинга может привести к дефициту электроэнергии в отдельных российских регионах.

Криптовалюты Владимир Путин
08 августа 2024, 13:00
Основной локацией для расширения складских площадей остается Московский регион
Unsplash
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К такому выводу приходят эксперты NF Group Research, опросив игроков рынка. 78% из них наращивают мощности именно в Подмосковье. Так, в начале августа об открытии нового склада здесь объявили ГК «Деловые Линии». Для логистического оператора это седьмой 3PL-склад в Московской области.

«Мы видим спрос предпринимателей на комплексную логистику в столичном регионе и отвечаем на это увеличением складских площадей. Новый склад в Красногорске благодаря удачному расположению в 10 километрах от МКАД позволяет оказывать услуги кросс-докинга, фулфилмента, а также номенклатурного ответственного хранения с доставкой до пункта назначения. Для крупного и среднего бизнеса здесь разработаны готовые отраслевые решения, учитывающие специфику хранения и транспортировки таких товаров, как автозапчасти, мебель, химия, товары повседневного спроса, телеком, промышленное оборудование, одежда и обувь», - отметили в пресс-службе компании.

Интерес к инвестициям в область фиксируется и у ритейлеров. О подписании договора субаренды в Зеленограде на 52 тысячи кв. метров с маркетплейсом «Всеинструменты.ру» заявили на этой неделе Wildberries. К слову, онлайн-ритейлеры, транспортные и логистические компании, по мнению экспертов рынка, являются драйверами спроса на складские активы в регионе. На эти категории приходится 67% и 17% заключенных сделок.

Криптовалюты Владимир Путин

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