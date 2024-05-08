Россиянам рассказали, как накопить на вторую пенсию

«НПФ инвестирует деньги граждан и накапливает полученный доход. Чтобы выбрать правильный фонд, следует проверить наличие у него лицензии на сайте Центробанка», - отметила она.

После заключения договора с НПФ деньги будут застрахованы в системе страхования вкладов вместе с процентами на сумму до 2,8 миллиона рублей. В случает банкротства фонда, деньги выплатит АСВ.

Эксперт сообщила, что также можно воспользоваться новой программой долгосрочных сбережений, главный плюс которой - это софинансирование накоплений со стороны государства. Здесь налоговый вычет в случае подключения будет выше.

Дайнеко добавила, что раз в пять лет россияне могут переводить деньги из одного фонда в другой без потери процентов. Также она посоветовала оценивать доходность в долгосрочной перспективе.

С 1 мая пенсию повысят некоторым категориям работников угольной промышленности и пенсионерам, кому исполнилось 80 лет.