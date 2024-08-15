Россиянам рассказали, что сделать для безбедной старости

По его мнению, ради получения пассивного дохода на пенсии следует покупать только ту недвижимость, которая дешевле, чем в среднем по рынку. Христианов посоветовал обратить внимание на банковские вклады и ценные бумаги.

«Для инвестирования на фондовом рынке можно рекомендовать выбор между акциями голубых фишек и компаний второго эшелона и среднесрочными облигациями», - сказал он.

Специалист заявил, что в ближайшие один-два года покупать облигации выгодней, чем акции. По его оценкам, следует вкладываться в компании топливно-энергетического сектора, производителей промышленного оборудования и финансовые учреждения. Христианов предложил также потратить деньги на золото и иностранную валюту.

Надежный инструмент инвестирования назвал министр финансов Антон Силуанов. Он посоветовал россиянам вкладываться в облигации федерального займа.