Россиянам раскрыли вакансии, где больше всего выросли зарплаты

Читайте нас в:

Глава пресс-службы сервиса Александр Джабаров заявил о большом увеличении заработной платы обслуживающего персонала. Работники этой сферы получают до 100 тысяч рублей. Этот показатель в два раза больше, чем в прошлом году.

Зарплаты административного персонала выросли на 82%, для сотрудников логистической и транспортных сфер - на 61%. Также существенно возросли оклады рабочего персонала, в среднем по России они составили 90 тысяч рублей. В Москве предлагаемые зарплаты увеличились на 17% с начала 2023 года. Сейчас это почти 83 тысячи рублей.

По словам Джабарова, работодатели пытаются привлечь потенциальных сотрудников повышенными окладами. Он отметил, что «зарплатный инструмент сейчас включен в полную силу».

Ранее стало известно, что зарплаты в восьми регионах РФ будут расти на 10% и выше к 2026 году. Доходы вырастут у жителей Кузбасса, Дагестана, Мордовии, Забайкальского края Челябинской, Воронежской, Ярославской и Владимирской областей.