Россиянам раскрыли средний размер пенсии после индексации в 2024 году

Читайте нас в:

«В 2024 году, как следует из проекта бюджета Социального фонда, пенсии неработающим пенсионерам в РФ проиндексируют на 7,5%, по уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономики», - сказано в материале.

Из этого следует, что средний размер пенсии у неработающих людей будет 23,4 тысячи рублей.

Проект бюджета Социального фонда на 2024–2026 годы одобрили на правительственном заседании. Это первая программа, сформированная после объединения Фонда социального страхования (ФСС) и Пенсионного фонда России (ПФР). Также после декабря этого года поднимут максимальный срок больничного, выплаты по уходу за ребенком и декретные.

Ранее экономист Людмила Иванова-Швец заявила, что самую большую пенсию в России получают космонавты, заслуженные пилоты и госслужащие высшего ранга. По ее словам, чтобы после выхода на пенсию приходили большие выплаты, нужно иметь высокую зарплату в период трудовой деятельности. Также повышенная пенсия приходит участникам программ корпоративных пенсионных накоплений.

Еще 22 сентября российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что повышение МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года увеличит зарплаты более 4,5 миллиона россиян. Повышение минимального размера оплаты труда обернется ростом размера пособий по временной нетрудоспособности, родам, беременности и безработице.

Пенсии неработающим пенсионерам в России в 2024 году проиндексируют на 7,5%. Об этом сообщило издание « Коммерсант » со ссылкой на бюджетный проект Социального фонда.