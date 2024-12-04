Россиянам раскрыли подвох вкладов под 30% годовых

«Подобные вклады выступают маркетинговой акцией для привлечения новых клиентов или для существующих клиентов, которые предпочитают пользоваться услугами других банков», - объяснил он.

Зварич отметил, что подвох подобных предложений заключается в существенных ограничениях. Например, их сумма может ограничиваться несколькими десятками тысяч рублей, так что большой выгоды в таких случаях ждать не нужно.

При этом привлеченные подобными акциями клиенты могут начать переводить в коммерческую организацию зарплаты или пенсии, что позволит предложить им другие банковские продукты, резюмировал эксперт.

Аналитик Георгий Остапкович ранее рекомендовал россиянам обращать внимание на банковские депозиты, пока финансовые учреждения предлагают высокие ставки.